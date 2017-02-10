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18:00 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Дзержинске временно закрыли производство из-за возможной опасности

Суд временно закрыл производство в Дзержинске из-за возможной опасности, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

В результате проверки выяснилось, что на объекте расположены металлические емкости, в которых хранятся остатки легковоспламеняющихся горючих жидкостей. Все емкости обвязаны трубопроводами и оснащены насосами, составляя единую технологическую систему. Сам производственный объект имеет средний уровень опасности.

Проверяющие выявили нарушения, из-за чего на предприятие было заведено административное дело по ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ «Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов».

«Нарушение требований действующего законодательства в области промышленной безопасности способно повлечь неблагоприятные последствия, связанные с причинением вреда жизни и здоровью граждан», — отмечается в сообщении.

Суд вынес постановление о приостановлении деятельности производства сроком на 80 суток.

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