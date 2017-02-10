В Дзержинске временно закрыли производство из-за возможной опасности
Суд временно закрыл производство в Дзержинске
Суд временно закрыл производство в Дзержинске
В результате проверки выяснилось, что на объекте расположены металлические емкости, в которых хранятся остатки легковоспламеняющихся горючих жидкостей. Все емкости обвязаны трубопроводами и оснащены насосами, составляя единую технологическую систему. Сам производственный объект имеет средний уровень опасности.
Проверяющие выявили нарушения,
«Нарушение требований действующего законодательства в области промышленной безопасности способно повлечь неблагоприятные последствия, связанные с причинением вреда жизни и здоровью граждан», — отмечается в сообщении.
Суд вынес постановление о приостановлении деятельности производства сроком на 80 суток.