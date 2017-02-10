Канатная дорога соединит метро «Планерная» и деловой район Химок

Канатная дорога от делового квартала «Кантри парк» в Химках до станции «Планерная» может появится в ближайшее время. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.

«Сейчас завершается создание ее концепции», — заявил Буцаев.

Также он рассказал о ситуации по проекту строительства легкорельсового трамвая (ЛРТ) в регионе.

«Ситуация развивается поэтапно. Для начала нам нужно определиться с объемом капитальных затрат (CAPEX). Сейчас объявлен тендер на проектирование, к концу 2017 года выбранный подрядчик должен будет закончить работу и выйти в экспертизу», — заявил Буцаев.