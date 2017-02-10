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10 февраля, источник: РБК

Transparency сообщит в Генпрокуратуру о «конфликте интересов» Данкверта

«Трансперенси Интернешнл — Россия» направит заявление в Генеральную прокуратуру «в связи с признаками неурегулированного конфликта интересов господина Данкверта», рассказал «Центру управления расследованиями» (ЦУР) замдиректора правозащитной организации Илья Шуманов.

По его словам, «Данкверт владеет компаниями, которые работают в сфере, которую он регулирует как федеральный чиновник». «Это автоматически создает ситуацию конфликта интересов. При этом возможность урегулирования конфликта интересов у Данкверта была: ему стоило отказаться от бизнес-активов, связанных с регулируемой им отраслью, однако это сделано не было», — сообщил Шуманов.

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Среди активов, которые принадлежат главе Россельхознадзора в сфере сельского хозяйства и агропромышленного комплекса, которые анализировал ЦУР и «Трансперенси Интернешнл — Россия», перечисляются ранее упоминавшиеся в СМИ активы Данкверта и его семьи (в частности, агрохолдинг «Агроплемсоюз»), так и ряд новых компаний — калужские ООО «ДомСтрой», ООО «Стандарт плюс» и охотничье хозяйство «Озерное» (76%).

​​Как рассказала РБК пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано, все те активы, которые указывает правозащитная организация — это открытая информация, все активы отражены в декларации Данкверта. «Вся собственность наследственная от умершего отца», — отметила она. Алексей Данкверт, умерший в 2013 году, занимал, в том числе, посты президента «Агроплемсоюза» и председателя совета директоров Союза животноводов России. «Говорить о лоббировании интересов совершенно бессмысленно», — заключает Мелано.

​На возможный конфликт интересов главы Россельхознадзора ранее указывал президент Белоруссии Александр Лукашенко, потребовавший возбуждения уголовного дела против российского чиновника. «Нам надо изучить вопрос и возбудить уголовное дело по Данкверту… за нанесение ущерба государству. Когда он у вас побудет в следственном изоляторе, тогда он будет отдавать себе отчет, что он творит. Я скажу главное: первое, все эти данкверты — люди заинтересованные, у каждого огромная латифундия, они сами являются производителями того или иного продукта», — заявил тогда Лукашенко.

В начале недели, 7 февраля, Министерство внутренних дел Белоруссии заявило о начале доследственной проверки действий сотрудников Россельхознадзора. В них содержатся признаки преступления, в частности, ​дискредитации деловой репутации конкурентов (ст. 249 Уголовного кодекса Республики Беларусь), сообщали белорусские правоохранительные органы.

Сам Данкверт в интервью РБК назвал уголовное дело «психологическим воздействием».

Ранее, вопрос о возможном конфликте интересов поднимался в отношении министра сельского хозяйства Александра Ткачева. Проверка главы Минсельхоза проводилась по заявлению зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александра Хинштейна. Но правительственная комиссия не обнаружила конфликта интересов в том, что родственники Ткачева ведут бизнес в сфере АПК. В частности, его семье принадлежит однин из крупнейших агрохолдингов Краснодарского края — ЗАО «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, который был основан отцом министра и носит его имя.

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