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09:51 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Новосибирская область получит федеральную субсидию на 10 млн

Деньги выделяют на программы для инвалидов.

И.о. министра социального развития Новосибирской области Елена Бахарева рассказала, что региону будет предоставлена субсидия в размере 10,888 млн рублей на условиях софинансирования мероприятий государственных программ Новосибирской области в сферах образования и физической культуры и спорта.

На софинансирование госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015−2021 годы» регион получит 3,278 млн рублей, государственной программы «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015−2020 годы» — 7,610 млн рублей.

«Предоставленная субсидия будет направлена на мероприятия по созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, а также на поддержку учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту», — подчеркнула Елена Бахарева.

Планируется, что исполнение программ в 2017 году приведет к тому что в НСО доля образовательных организаций, в которых созданы хорошие условия для детей-инвалидов, повысится до 25%, а заниматься физкультурой и спортом будут 55% из тех, кто имеет ограниченные возможностями здоровья, включая инвалидов от 6 до 18 лет, сообщает правительство НСО.

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