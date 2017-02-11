Новосибирская область получит федеральную субсидию на 10 млн

И.о. министра социального развития Новосибирской области Елена Бахарева рассказала, что региону будет предоставлена субсидия в размере 10,888 млн рублей на условиях софинансирования мероприятий государственных программ Новосибирской области в сферах образования и физической культуры и спорта.

На софинансирование госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015−2021 годы» регион получит 3,278 млн рублей, государственной программы «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015−2020 годы» — 7,610 млн рублей.

«Предоставленная субсидия будет направлена на мероприятия по созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, а также на поддержку учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту», — подчеркнула Елена Бахарева.