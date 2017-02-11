Новосибирская область получит федеральную субсидию на 10 млн
Деньги выделяют на программы для инвалидов.
Деньги выделяют на программы для инвалидов.
И.о. министра социального развития Новосибирской области Елена Бахарева рассказала, что региону будет предоставлена субсидия в размере 10,888 млн рублей на условиях софинансирования мероприятий государственных программ Новосибирской области в сферах образования и физической культуры и спорта.
На софинансирование госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015−2021 годы» регион получит 3,278 млн рублей, государственной программы «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015−2020 годы» — 7,610 млн рублей.
«Предоставленная субсидия будет направлена на мероприятия по созданию условий для получения
Планируется, что исполнение программ в 2017 году приведет к тому что в НСО доля образовательных организаций, в которых созданы хорошие условия для