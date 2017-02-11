Прогноз по рейтингам Цеснабанка — «негативный», а по рейтингам банка ЦентрКредит — «стабильный», передает Интерфакс-Казахстан.
В то же время подтверждены рейтинги Цеснабанка и банка ЦентрКредит по национальной шкале на уровне kzBBB- и kzBB+ соответственно.
Текущее подтверждение рейтингов обусловлено объявлением от 1 февраля 2017 года о том, что Цеснабанк, АО «Финансовый холдинг «Цесна» и Бахытбек Байсеитов (который является в настоящий момент председателем совета директоров банка ЦентрКредит) могут в совокупности стать владельцами 41,9% акций банка ЦентрКредит (включая как обыкновенные, так и привилегированные акции) после завершения планируемой сделки.
Согласно сделанному объявлению, вышеупомянутые потенциальные участники сделки были выбраны южнокорейским KB Kookmin Bank в качестве предпочтительных покупателей 41,9% акций банка ЦентрКредит. Кроме того, в качестве покупателя 10%-ной доли акций банка, принадлежащей Международной финансовой корпорации (МФК, IFC), был выбран Бахытбек Байсеитов, которому принадлежит 25,6% акций банка ЦентрКредит (по данным на 1 февраля 2017 года). Остальные акции банка принадлежат миноритарным акционерам, в том числе представителям менеджмента. Как ожидается, сделка будет завершена во втором квартале 2017 года и должна быть одобрена регулирующим органом — Национальным банком Казахстана.
Между тем в пятницу стало известно, что Корейский Kookmin bank и IFC (International Finance Corporation), владеющие почти 52% акций банка ЦентрКредит, подписали соглашения купли-продажи с покупателями. Kookmin bank подписал соглашение с другим акционером БЦК Бахытбеком Байсеитовым, АО «Цеснабанк» и АО «Финансовый холдинг Цесна». IFC подписал соглашение с Бахытбеком Байсеитовым.
Как отмечает S&P, в настоящий момент выбранные предпочтительные покупатели не разместили подробной информации о цене сделки и о своих планах после ее завершения.
«Рейтинговое действие отражает наши ожидания того, что банк ЦентрКредит будет аффилирован с Цеснабанком, что может обусловить небольшое ухудшение показателей капитализации последнего. Мы также полагаем, что показатели качества активов и резервов на возможные потери по кредитам банка ЦентрКредит остаются относительно слабыми. После получения дополнительной информации мы более детально проанализируем возможное влияние сделки на рейтинги банков», — указано в сообщении.
«Мы ожидаем, что Цеснабанк сможет финансировать приобретение своей части пакета акций за счет имеющихся у него запасов денежных средств. Мы полагаем, что его показатели капитализации немного снизятся, однако прогнозируемый нами коэффициент достаточности капитала, скорректированного с учетом рисков (risk-adjusted capital — RAC), останется на текущем уровне 2−3%, каким он был до появления информации о возможном объединении банков», — отмечает S&P.
По мнению агентства, изменение структуры собственности банка ЦентрКредит, вероятнее всего, не окажет прямого влияния на его рейтинг.
«Поскольку на данный момент у нас нет информации о планах предпочтительных покупателей в отношении банка ЦентрКредит после приобретения упомянутого пакета акций, мы не предпринимаем значительных изменений в нашей оценке показателей банка. Вместе с тем, по нашему мнению, существует возможность того, что новые собственники будут стремиться использовать преимущества взаимодополняющих бизнес-моделей Цеснабанка и банка ЦентрКредит», — говорится в сообщении.
S&P отмечает, что Цеснабанк имеет прочные рыночные позиции в банковском секторе Казахстана и благоприятные показатели фондирования, а также доступ к дешевому финансированию в рамках государственных программ кредитования. Банк ЦентрКредит при этом имеет сильные позиции в сегменте обслуживания розничных клиентов и предприятий малого и среднего бизнеса.
Прогноз «негативный» по рейтингам Цеснабанка отражает мнение агентства о том, что быстрый рост кредитного портфеля в течение длительного времени оказывает негативное влияние на позицию банка по риску и его показатели капитализации.
S&P может понизить долгосрочный рейтинг Цеснабанка на одну ступень в ближайшие 12 месяцев, если увидит возросший риск получения убытков для банка на фоне продолжающегося стремительного увеличения его кредитного портфеля, темпы роста которого превысят запланированный уровень 10−15%; доля проблемных кредитов банка увеличится до среднего показателя по банковской системе; коэффициент покрытия резервами проблемных кредитов снизится до уровня менее 100%.
Агентство может пересмотреть прогноз по рейтингам Цеснабанка на «стабильный» в случае существенного улучшения его показателей капитализации, например вследствие дополнительных вливаний в капитал, в результате чего коэффициент RAC превысит 3%, что обеспечит увеличение запаса капитала на случай роста потребности в расходах на формирование резервов в будущем.
Прогноз «стабильный» по рейтингам банка ЦентрКредит отражает ожидания агентства того, что после предстоящих изменений в структуре собственности банка его профили бизнес-рисков и финансовых рисков по-прежнему будут соответствовать текущему уровню рейтинга в течение ближайших 12 месяцев.
S&P полагает, что позитивное рейтинговое действие маловероятно в ближайшие 12 месяцев, поскольку оно потребовало бы существенного улучшения способности банка абсорбировать убытки посредством увеличения запасов капитала или повышения показателей прибыльности.
«Если банк ЦентрКредит станет дочерней компанией Цеснабанка, мы присвоим ему оценку его статуса в составе группы. Как правило, наша оценка статуса новых приобретенных дочерних структур не может быть выше, чем “компания, имеющая очень высокую стратегическую значимость” для группы», — указано в сообщении.
По данным Нацбанка, банк ЦентрКредит по итогам 2016 года занял шестое место среди 34 казахстанских банков по размеру активов, Цеснабанк — третье.