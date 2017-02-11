Прогноз по рейтингам Цеснабанка — «негативный», а по рейтингам банка ЦентрКредит — «стабильный», передает Интерфакс-Казахстан.

В то же время подтверждены рейтинги Цеснабанка и банка ЦентрКредит по национальной шкале на уровне kzBBB- и kzBB+ соответственно.

Текущее подтверждение рейтингов обусловлено объявлением от 1 февраля 2017 года о том, что Цеснабанк, АО «Финансовый холдинг «Цесна» и Бахытбек Байсеитов (который является в настоящий момент председателем совета директоров банка ЦентрКредит) могут в совокупности стать владельцами 41,9% акций банка ЦентрКредит (включая как обыкновенные, так и привилегированные акции) после завершения планируемой сделки.

Согласно сделанному объявлению, вышеупомянутые потенциальные участники сделки были выбраны южнокорейским KB Kookmin Bank в качестве предпочтительных покупателей 41,9% акций банка ЦентрКредит. Кроме того, в качестве покупателя 10%-ной доли акций банка, принадлежащей Международной финансовой корпорации (МФК, IFC), был выбран Бахытбек Байсеитов, которому принадлежит 25,6% акций банка ЦентрКредит (по данным на 1 февраля 2017 года). Остальные акции банка принадлежат миноритарным акционерам, в том числе представителям менеджмента. Как ожидается, сделка будет завершена во втором квартале 2017 года и должна быть одобрена регулирующим органом — Национальным банком Казахстана.

Между тем в пятницу стало известно, что Корейский Kookmin bank и IFC (International Finance Corporation), владеющие почти 52% акций банка ЦентрКредит, подписали соглашения купли-продажи с покупателями. Kookmin bank подписал соглашение с другим акционером БЦК Бахытбеком Байсеитовым, АО «Цеснабанк» и АО «Финансовый холдинг Цесна». IFC подписал соглашение с Бахытбеком Байсеитовым.

Как отмечает S&P, в настоящий момент выбранные предпочтительные покупатели не разместили подробной информации о цене сделки и о своих планах после ее завершения.

«Рейтинговое действие отражает наши ожидания того, что банк ЦентрКредит будет аффилирован с Цеснабанком, что может обусловить небольшое ухудшение показателей капитализации последнего. Мы также полагаем, что показатели качества активов и резервов на возможные потери по кредитам банка ЦентрКредит остаются относительно слабыми. После получения дополнительной информации мы более детально проанализируем возможное влияние сделки на рейтинги банков», — указано в сообщении.

«Мы ожидаем, что Цеснабанк сможет финансировать приобретение своей части пакета акций за счет имеющихся у него запасов денежных средств. Мы полагаем, что его показатели капитализации немного снизятся, однако прогнозируемый нами коэффициент достаточности капитала, скорректированного с учетом рисков (risk-adjusted capital — RAC), останется на текущем уровне 2−3%, каким он был до появления информации о возможном объединении банков», — отмечает S&P.

По мнению агентства, изменение структуры собственности банка ЦентрКредит, вероятнее всего, не окажет прямого влияния на его рейтинг.