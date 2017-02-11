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07:56 (мск), источник: 365info.kz

Доллар может подешеветь до 300 тенге — аналитик

В течение 2017 года баррель нефти будет стоить в среднем 60 долларов, а тенге может укрепиться до уровня 300 тенге за доллар, передает КТК.

Источник: 365info.kz

В ближайшие 2−3 месяца ожидается детальная программа президента США Дональда Трампа по реформам, которые он обещал.

Об этом телеканалу рассказал глава отдела аналитики Николай Ивченко. Трамп говорил о том, что снизит налоги для физических лиц и проведет инфраструктурные реформы, поясняет аналитик.

Это должно повлиять, по его словам, на рост стоимости барреля нефти Brent в течение 2017 года до 60, а в какие-то моменты и до 70 долларов. В результате тенге, как ожидает Ивченко, укрепится до уровня 300 тенге за доллар. А может, и больше. Сегодня, 11 февраля, в обменных пунктах Алматы доллар торгуется по цене 322−324 тенге.

Напомним, председатель Национального банка Данияр Акишев говорил, что тенге укрепляется по естественным рыночным причинам из-за воздействия внешних факторов.

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