Доллар может подешеветь до 300 тенге — аналитик
В течение 2017 года баррель нефти будет стоить в среднем 60 долларов, а тенге может укрепиться до уровня 300 тенге за доллар, передает КТК.
В течение 2017 года баррель нефти будет стоить в среднем 60 долларов, а тенге может укрепиться до уровня 300 тенге за доллар, передает КТК.
В ближайшие 2−3 месяца ожидается детальная программа президента США Дональда Трампа по реформам, которые он обещал.
Об этом телеканалу рассказал глава отдела аналитики Николай Ивченко. Трамп говорил о том, что снизит налоги для физических лиц и проведет инфраструктурные реформы, поясняет аналитик.
Это должно повлиять, по его словам, на рост стоимости барреля нефти Brent в течение 2017 года до 60, а в
Напомним, председатель Национального банка Данияр Акишев говорил, что тенге укрепляется по естественным рыночным причинам