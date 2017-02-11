Северодонецкая ТЭЦ переходит с газа на уголь
Представитель «Міжрайгаза» назвал цифры долга ТЭЦ за потребленный газ.
Представитель «Міжрайгаза» назвал цифры долга ТЭЦ за потребленный газ.
Несмотря на миллионные долги, Северодонецкая теплоэнергоцентраль не будет отключаться до конца отопительного сезона. Такую информацию со ссылкой на представителей ТЭЦ и Северодонецкого межрайгаза обнародовала
«На заседании городской комиссии по вопросам
Представитель «Міжрайгаза» назвал цифры долга ТЭЦ за потребленный газ: в 2015 году он составил 6 млн грн, а в 2016 — всего 25 миллионов. Во время обсуждения ситуации Прялка сообщил, что уже подписан документ о том, что две электростанции в Украине будут переведены на уголь, в том числе и Северодонецкая ТЭЦ.
Северодонецкая теплоэлектроцентраль в свое время строилась для обеспечения химического гиганта «Азот» электроэнергией и паром для технологических нужд предприятия, а также для отопления жилых домов в Северодонецке. Сегодня она работает только как производитель теплоносителя для отопления жилья около 600 многоквартирных домов. ТЭЦ находится в процессе приватизации и выведена из оперативного подчинения Минэнергоугля.