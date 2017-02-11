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10:09 (мск), источник: Югополис

Обманутым дольщикам краснодарского ЖК на Гаражной выплатят компенсацию

Варианты компенсации будут обсуждаться отдельно с каждым дольщиком.

Об этом шла речь на встрече в администрации Краснодара, которую вице-мэр Владислав Ставицкий провел с группой дольщиков, вложивших средства в проблемный дом на улице Гаражной, 87. Его должно было построить ООО «Кубанский риэлтерский центр». В совещании также участвовали замдиректора городского департамента строительства Александр Мадовский, и представители компании ООО «АльфаСтройКомплекс».

Замглавы города сообщил о том, что проведены переговоры с новым правообладателем земельного участка под строительство, достигнут ряд договоренностей.

История с жилым комплексом на Гаражной, 87 началась в 2014 году, когда собственник земельного участка — ЗАО «Краснодарский завод резиновых технических изделий» передал его в аренду с последующим выкупом «Кубанскому риэлтерскому центру» для жилищного строительства.

ООО «КРЦ» заключило несколько десятков договоров с дольщиками на приобретение квартир и нежилых помещений с нарушением действующего законодательства. До середины 2016 года застройщик так и не приступил к освоению строительной площадки, строительство объекта не началось. Кроме того, в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников ООО «Кубанский риэлтерский центр» было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

В дальнейшем к застройке по данному адресу приступила компания «АльфаСтройКомплекс». Сейчас она планирует возвести жилой комплекс по новому проекту.

Как пояснил представитель «АСК», компания готова рассмотреть вариант предоставления компенсаций дольщикам, имеющим все необходимые подтверждающие документы. При этом компенсации не коснутся граждан, вложивших денежные средства в коммерческие помещения, и тех, кто заключил сделки в нарушение законодательства.

Застройщик готов предложить несколько вариантов компенсации. С каждым дольщиком вопрос будет решаться индивидуально, сообщает пресс-служба городской администрации.

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