В башкирском Октябрьском уничтожили 300 кг санкционных польских груш

Подкарантинный товар был обнаружен на одной из оптовых баз в ходе проверки, сообщили в республиканском управлении Россельхознадзора. На партию груш из Республики Польши отсутствовали фитосанитарные и другие сопроводительные документы. Фрукты были изъяты и уничтожены путем раздавливания с применением фото- и видеосъемки, указали в ведомстве.