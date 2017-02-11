Число «безвизовых» китайских туристов в Приморье выросло на 58%
На увеличение турпотока влияет развитие «красного туризма», считают эксперты.
На увеличение турпотока влияет развитие «красного туризма», считают эксперты.
Владивосток, 11 февраля, PrimaMedia.
Более 760 тысяч «безвизовых» туристов из Китая посетили Россию по итогам 2016 года, это на 41% больше, чем годом ранее. В Приморский край турпоток увеличился на 58%. Эксперты Ростуризма связывают такой эффективный рост не только с безвизовым режимом для организованных туристических групп, но и с развитием «красного туризма», сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Интерфакс.
«В 2016 году отмечался впечатляющий рост туристического потока из Китая в Россию. В общей сложности приграничные регионы заинтересовали 325 тысяч туристов из Китая, что на 45% больше показателей предыдущего года. В Приморский край приехало 190 тысяч туристов из Китая (рост на 58%), в Иркутскую область — 43,5 тысяч граждан КНР (на 158% больше туристов, чем в 2015 году). Мы постоянно расширяем географию путешествий и ассортимент предложений в соответствии с потребностями китайских туристов», — отметил глава Ростуризма Олег Сафонов.
По его словам, Россия предлагает туристам из КНР и такие маршруты, как «Великий чайный путь», «Красный маршрут». В ведомстве отмечают потенциал «красного туризма» в связи с юбилеем Октябрьской революции, что должно отразиться на турпотоке из Китая.
По данным туристической ассоциации «Мир без границ», в прошлом году 48% всех поездок туристов из КНР пришлись на Москву и
Соглашение о безвизовых групповых туристических поездках было подписано правительствами РФ и КНР в феврале 2000 года. Согласно ему, туристы из Китая и России могут посещать страны без оформления визы в составе организованной туристской группы от пяти до 50 человек на срок до 15 суток.