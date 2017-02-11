Число «безвизовых» китайских туристов в Приморье выросло на 58%

Владивосток, 11 февраля, PrimaMedia.

Более 760 тысяч «безвизовых» туристов из Китая посетили Россию по итогам 2016 года, это на 41% больше, чем годом ранее. В Приморский край турпоток увеличился на 58%. Эксперты Ростуризма связывают такой эффективный рост не только с безвизовым режимом для организованных туристических групп, но и с развитием «красного туризма», сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Интерфакс.

«В 2016 году отмечался впечатляющий рост туристического потока из Китая в Россию. В общей сложности приграничные регионы заинтересовали 325 тысяч туристов из Китая, что на 45% больше показателей предыдущего года. В Приморский край приехало 190 тысяч туристов из Китая (рост на 58%), в Иркутскую область — 43,5 тысяч граждан КНР (на 158% больше туристов, чем в 2015 году). Мы постоянно расширяем географию путешествий и ассортимент предложений в соответствии с потребностями китайских туристов», — отметил глава Ростуризма Олег Сафонов.

По его словам, Россия предлагает туристам из КНР и такие маршруты, как «Великий чайный путь», «Красный маршрут». В ведомстве отмечают потенциал «красного туризма» в связи с юбилеем Октябрьской революции, что должно отразиться на турпотоке из Китая.

По данным туристической ассоциации «Мир без границ», в прошлом году 48% всех поездок туристов из КНР пришлись на Москву и Санкт-Петербург. Эти города посетили почти 365 тысяч китайских туристов, что на 40% больше показателей прошлого года. Чаще всего в 2016 году участниками туристических групп были женщины (60%), средний возраст туристов — 52 года, отмечается в сообщении.

Соглашение о безвизовых групповых туристических поездках было подписано правительствами РФ и КНР в феврале 2000 года. Согласно ему, туристы из Китая и России могут посещать страны без оформления визы в составе организованной туристской группы от пяти до 50 человек на срок до 15 суток.