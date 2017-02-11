С зарплатных карт должников спишут деньги

Теперь должник может не досчитаться денег на зарплатной карте. Так что платежи за него в принудительном порядке сделают приставы — благодаря системе судебных приказов.

Как это работает и кого ждут такие неприятные откровения у банкомата, сейчас активно разъясняет служба судебных приставов.

«Судебный пристав-исполнитель вправе списывать денежные средства с карточного счета должника по возбужденному исполнительному производству. Чтобы узнать, на основании чего произошло списание, в первую очередь надо обратиться к банку данных исполнительных производств. Указать свои данные и узнать, где возбуждено исполнительное производство», — объясняет Зоя Иванова, начальник отдела правового обеспечения УФССП по Челябинской области.

Списание денежных средств с карточного счета должника судебные приставы проводят только в одном случае: если претензия к гражданину подпадает под категорию «неоспариваемых». Это могут быть алименты, коммунальные неплатежи или, например, долги за связь от мобильного оператора. За явностью претензий суды даже не собирают вместе стороны конфликта, ограничиваясь почтовым извещением по адресу ответчика. Результат — неприятное удивление, когда человек уже у банкомата не досчитается денег на карте. Впрочем, если владелец зарплатной карты не согласен со списанием, в течение 10 дней он может обратиться в ближайшее отделение службы приставов, средства заблокируют — тогда появится возможность уже в суде доказать, что деньги со счета списывать не за что.