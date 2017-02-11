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11:45 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Ростовской области на охрану природы выделят 3,82 миллиарда рублей

В Ростовской области в 2017 году на природоохранные мероприятия будет выделено в пять раз больше средств, чем в 2016 году. Об этом сообщает сайт донского правительства.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Так в прошлом году на эти уели направили 0,7 миллиарда рублей. А в 2017 году планируют затратить 3,82 миллиарда рублей. Это деньги из федерального, областного и муниципальных бюджетов, а также средства инвесторов.

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