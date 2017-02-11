Размер маткапитала в 2017 году составит 453 тысячи рублей

Право на материнский капитал получат семьи, в которых появится второй или последующий ребенок в период до 31 декабря 2018 года. При этом получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены, уточнили в уфимской мэрии.

«Распорядиться средствами материнского капитала можно по четырем направлениям: улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии матери и оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов», — пояснили в Управлении Пенсионного фонда РФ в Советском районе Уфы.