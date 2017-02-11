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13:18 (мск), источник: ИА Татар-информ

В 177 многоквартирных домах Татарстана приступили к капитальному ремонту

Президент Татарстана одобрил введенные Минстроем РТ ограничения к строительным компаниям — участникам реализации республиканских программ.

(Казань, 11 февраля, «Татар-информ», Арсений Маврин). Из 998 многоквартирных домов, вошедших в республиканскую программу капитального ремонта на 2017 год, к работам приступили уже на 177 объектах. До 15 февраля программа должна стартовать в полном объеме.

Об этом на совещании в Доме Правительства РТ сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Ирек Файзуллин. «Надо завершить работу по подписанию договоров и представить необходимую сметную документацию с дефектными ведомостями в ГИСУ. Прошу ускорить работу», — обратился глава Минстроя РТ к участникам реализации программы.

К подрядным организациям, участвующим в реализации республиканских программ в Татарстане, требования ужесточены. «Я подписал приказ по подрядным организациям в области строительства и ЖКХ, где подрядчики должны иметь обязательный срок работы от трех лет», — сообщил министр. «Компания должна иметь кредитную и налоговую историю. Я согласен. Это нормальное требование», — поддержал Рустам Минниханов ужесточение требований.

Если же районные власти настаивают на привлечении к работе компаний с более короткой историей, то именно район должен взять на себя гарантии по всем внештатным налоговым вопросам. Бюджет республики не должен расплачиваться за ошибки и махинации нечистых на руку бизнесменов, подчеркнул Ирек Файзуллин.

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