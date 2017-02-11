Калинин пообещал адекватный рост цен на ЖКУ

«В нашей стране глава государства проводит политику внимательного отношения к населению. И стоимость коммунальных услуг должна соответствовать доходам. Если доходы растут, есть основания повысить, в противном случае — нет», — отметил Анатолий Калинин.

В Минтруда и соцзащиты считают, что достижение уровня средней зарплаты в 500 долларов к концу года вполне возможно

Он напомнил, что в начале года планово тарифы на ЖКУ в совокупности увеличились на 11 рублей.

«Требование соблюдено. Никаких потрясений не будет», — подчеркнул вице-премьер.

По его словам, основная задача на 2017 год — повысить эффективность и снизить затраты.

«Резервы у нас огромные. Большая работа проведена в 2016 году, в 2017-м предстоит еще больше сделать для снижения затрат», — отметил Анатолий Калинин.

Вице-премьер констатировал, что в ближайшее время запланировано совещание у главы государства, на котором будут рассматриваться итоги работы в сфере ЖКХ и опыт Минска по реформированию системы.

«Мы готовимся серьезно к совещанию, должны показать новые рубежи, на которые ориентировано правительство и Минский горисполком. Есть много положительного, но есть и недостатки», — констатировал Анатолий Калинин.

По словам вице-премьера, население интересует вопрос качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг.

«По статистике, за 2016 год снижение обращений по вопросам качества услуг было всего лишь на 1,5%. Мы видим, что еще много работы. Мы в начале пути по повышению эффективности и качества в сфере ЖКУ», — подчеркнул Анатолий Калинин.