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12:09 (мск), источник: Ежедневник.by

Калинин пообещал адекватный рост цен на ЖКУ

Стоимость жилищно-коммунальных услуг должна соответствовать доходам населения, заявил сегодня заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Калинин во время итоговой коллегии Министерства жилищно-коммунального хозяйства.

«В нашей стране глава государства проводит политику внимательного отношения к населению. И стоимость коммунальных услуг должна соответствовать доходам. Если доходы растут, есть основания повысить, в противном случае — нет», — отметил Анатолий Калинин.

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Он напомнил, что в начале года планово тарифы на ЖКУ в совокупности увеличились на 11 рублей.

«Требование соблюдено. Никаких потрясений не будет», — подчеркнул вице-премьер.

По его словам, основная задача на 2017 год — повысить эффективность и снизить затраты.

«Резервы у нас огромные. Большая работа проведена в 2016 году, в 2017-м предстоит еще больше сделать для снижения затрат», — отметил Анатолий Калинин.

Вице-премьер констатировал, что в ближайшее время запланировано совещание у главы государства, на котором будут рассматриваться итоги работы в сфере ЖКХ и опыт Минска по реформированию системы.

«Мы готовимся серьезно к совещанию, должны показать новые рубежи, на которые ориентировано правительство и Минский горисполком. Есть много положительного, но есть и недостатки», — констатировал Анатолий Калинин.

По словам вице-премьера, население интересует вопрос качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг.

«По статистике, за 2016 год снижение обращений по вопросам качества услуг было всего лишь на 1,5%. Мы видим, что еще много работы. Мы в начале пути по повышению эффективности и качества в сфере ЖКУ», — подчеркнул Анатолий Калинин.

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