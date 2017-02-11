Калинин пообещал адекватный рост цен на ЖКУ
Стоимость
Стоимость
«В нашей стране глава государства проводит политику внимательного отношения к населению. И стоимость коммунальных услуг должна соответствовать доходам. Если доходы растут, есть основания повысить, в противном случае — нет», — отметил Анатолий Калинин.
Он напомнил, что в начале года планово тарифы на ЖКУ в совокупности увеличились на 11 рублей.
«Требование соблюдено. Никаких потрясений не будет», — подчеркнул
По его словам, основная задача на 2017 год — повысить эффективность и снизить затраты.
«Резервы у нас огромные. Большая работа проведена в 2016 году, в 2017-м предстоит еще больше сделать для снижения затрат», — отметил Анатолий Калинин.
«Мы готовимся серьезно к совещанию, должны показать новые рубежи, на которые ориентировано правительство и Минский горисполком. Есть много положительного, но есть и недостатки», — констатировал Анатолий Калинин.
По словам
«По статистике, за 2016 год снижение обращений по вопросам качества услуг было всего лишь на 1,5%. Мы видим, что еще много работы. Мы в начале пути по повышению эффективности и качества в сфере ЖКУ», — подчеркнул Анатолий Калинин.