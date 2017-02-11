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14:34 (мск), источник: Tengrinews

«Сбербанк» прокомментировал слухи о новом курсе валюты

По мессенджеру WhatsApp стали рассылать некий документ, в котором указан курс доллара к тенге и другим валютам.

Источник: Tengrinews

Казахстанцев напугали «новым курсом валюты», передает корреспондент Tengrinews.kz. По мессенджеру WhatsApp стали рассылать некий документ, в котором указан курс доллара к тенге и другим валютам.

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В связи с распространением в мобильных мессенджерах фото внутреннего документа ДБ АО «Сбербанк» поясняем: «На фото, которое распространяется через мобильные мессенджеры изображен внутренний нормативный документ банка, который не имеет никакого отношения к операциям по купле-продаже валюты. Данный документ содержит прогнозные показатели курса иностранных валют с целью обеспечения контроля объема обязательств по кредитным операциям корпоративных клиентов, о чем говорится в тексте документа. В связи с действующим режимом свободно плавающего курса тенге в банке ежедневно просчитывается множество вариантов развития событий, в том числе риск-модели, в которых содержатся прогнозные показатели исходя из колебаний и изменений курса валют», — сообщила пресс-служба банка.

По факту утечки конфиденциального документа, который предназначен только для внутреннего пользования банком будет проведена проверка.

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