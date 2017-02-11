«Сбербанк» прокомментировал слухи о новом курсе валюты
По мессенджеру WhatsApp стали рассылать некий документ, в котором указан курс доллара к тенге и другим валютам.
По мессенджеру WhatsApp стали рассылать некий документ, в котором указан курс доллара к тенге и другим валютам.
Казахстанцев напугали «новым курсом валюты», передает корреспондент Tengrinews.kz. По мессенджеру WhatsApp стали рассылать некий документ, в котором указан курс доллара к тенге и другим валютам.
В связи с распространением в мобильных мессенджерах фото внутреннего документа ДБ АО «Сбербанк» поясняем: «На фото, которое распространяется через мобильные мессенджеры изображен внутренний нормативный документ банка, который не имеет никакого отношения к операциям по
По факту утечки конфиденциального документа, который предназначен только для внутреннего пользования банком будет проведена проверка.