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14:19 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Шмели помогут сочинским овощеводам получить хороший урожай

В эти дни в Сочи в теплицах уже начинается борьба за урожай. И надежными помощниками овощеводов курорта стали шмели.

Источник: ГТРК «Кубань»

В одном из хозяйств агрономы уже готовят к работе свыше полутора тысяч этих насекомых. Их основными «клиентами» станут огурцы, которые уже через пару недель должны оказаться на столе горожан.

— Сейчас у них период обживания. То есть, только прилетели у нас из Израиля. Сейчас у них период покоя, но первые разведчики у них уже есть.

Шмели прилетели из Израиля, чтобы опылять огурцы. Для этой процедуры тепличному хозяйству потребовалось три десятка семей, в каждой живет до шестидесяти особей. «Летающие гастарбайтеры» должны помочь сочинским овощеводам получить хороший урожай.

— Земляные шмели уже многие годы используются для естественного опыления тепличных овощей. По сравнению с медоносной пчелой они менее чувствительны к экстремальным изменениям погоды. Так, температура ниже +10-ти градусов, дождь и повышенная облачность, заставляют пчелу оставаться в улье. Между тем, такие погодные условия совершенно не мешают нормальной деятельности шмелей. В добавок они не ищут «счастья на чужбине» и не вылетают за пределы теплицы в поисках нектара или пыльцы, когда ее открывают для проветривания, — рассказал Алексей Логвинов.

Агроном Михаил Раев методом естественного опыления овощных культур занимается давно. О пчелах и шмелях знает много интересных фактов. Выведенные искусственным способом шмели-опылители живут недолго, всего несколько месяцев. Но сочинским специалистам бережной заботой удается продлить срок службы перепончатокрылых насекомых. Их регулярно подкармливают пыльцой и нектаром.

— Убираем крышку. Это крышка у нас специально, чтобы летом им не было жако. Через это отверстие насыпаем нектар, и все они у нас живут дольше после этого. Расставляем по опылителю. Здесь у нас мальчик и по мальчику, чтобы он непосредственно сразу на мужской цветок, а потом с мужского сразу на женский улетел, — поделился Михаил Раев, агроном сельскохозяйственной фирмы.

Улей находится в зоне так называемых пустоцветов. Это растения, которые не дадут урожай. Под эти так называемые мужские цветы агрономы выделяют 10 процентов площади каждой теплицы. Тогда метод естественного опыления работает без сбоев. Через две недели овощеводы уже ждут первый урожай огурцов. С одного квадратного метра соберут примерно 20 килограммов.

— Это огурец «Эстафета». Все его знают на рынке и в Сочи. Все за ним охотятся. Его привозят и из Ростовской области. Поэтому сочинские покупатель его хорошо знает и любит, — рассказал Виктор Колесников, главный агроном сельскохозяйственной фирмы.

Пока трудно представить, что на этих молодых побегах уже вскоре появятся плоды весом до 180 граммов. Для их появления в теплицах созданы комфортные условия. Зимой здесь тепло, а летом температура воздуха поднимается за тридцать градусов. Капельное орошение не дает растениям гибнуть от жажды. А шмели-опылители быстро и качественно разносят пыльцу по цветкам, чтобы плоды завязались и стали набирать силу.

Алексей Логвинов.

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