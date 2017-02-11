Китайские инвесторы хотят реализовать в Волжском уникальный проект

В Волжском представители инвестиционной компании «Доньфантэнциань» (Китай) презентовали первый проект, который планируется к реализации на территории муниципалитета. Речь идет о строительстве завода по производству абсорбирующего белья. Проект уникален не только для Волгоградской области, но и для Российской Федерации в целом.

Доля продукции абсорбирующего белья отечественных компаний слишком мала, и поэтому проект представляется весьма актуальным. Уже известно, что для реализации проекта инвесторам будет оказана поддержка на всех уровнях власти: муниципальном, региональном и федеральном.

В рамках государственной поддержки обеспечиваются равные условия как для российских, так и иностранных инвесторов. Предусмотрены различные формы поддержки: предоставление государственных гарантий Волгоградской области, льгот по налогам и арендной плате, обеспечение земельных участков необходимой инфраструктурой и др.

В ходе рабочей встречи с местными властями и предпринимателями, обсуждались вопросы правового и экономического характера, а также некоторые аспекты предстоящего строительства. Инвесторам продемонстрировали несколько участков для возможного размещения производства: на ул. Портовая, 15 В (площадь 15 га), ул. Автодорога № 6, 44 (площадь 11,8 га) и ул. Александрова, 74 (площадь 285 га).

Представители Китайской стороны отметили, что завод по производству абсорбирующего белья — это только первый этап сотрудничества, в дальнейшем планируется реализация и других проектов.