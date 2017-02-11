Омский «Мостовик» пожаловался в Верховный суд РФ

Находящееся под внешним управлением ООО «НПО “Мостовик”» из Омска подало заявление в Верховный суд РФ. Как сообщает «РАПСИ», компания требует пересмотреть судебные акты об отказе в возмещении НДС на сумму 717,9 миллиона рублей.

В июне 2014 года суд дал старт процедуре банкротства. Арбитражным управляющим «Мостовика» назначили Анну Нехину. В августе 2014 года предприятие представило в налоговую инспекцию уточнённую декларацию по налогу на добавленную стоимость и попросило сделать перерасчёт налогов, уплаченных за второй квартал 2014 года. Межрегиональная инспекция по крупнейшим налогоплательщикам провела камеральную проверку и в мае 2015 года отказала «Мостовику» в возмещении налога.

«Мостовик» попытался оспорить это решение в Арбитражном суде Москвы. К тому времени конкурсным управляющим обанкротившейся компании стал Михаил Котов. В июне 2016 года арбитражный суд признал решение налоговой инспекции правомерным. Внешнее руководство «Мостовика» продолжало настаивать на том, что отказ необоснован. Оно обжаловало решение в апелляционных инстанциях — в Девятом арбитражном апелляционном суде и Арбитражном суде Московского округа. Однако оба суда оставили решение первой инстанции без изменения.

Теперь Котов от лица «Мостовика» попытается доказать свою точку зрения в Верховном суде.

Отметим, что многочисленные тяжбы между «Мостовиком» и его бывшими деловыми партнёрами идут в арбитражных судах разных регионов. У обанкротившейся омской компании много долгов. Не меньше и не выполнивших свои денежные обязательства перед «Мостовиком» контрагентов. Одновременно конкурсный управляющий продолжает распродавать имущество предприятия на разнообразных аукционах.