Петербург рассчитывает на рост товарооборота со Словенией
С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 фев — РИА Новости.
С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 фев — РИА Новости.
«К сожалению, пока товарооборот между
По словам Полтавченко, городские власти считают наиболее перспективными направлениями сотрудничества со Словенией такие сферы, как энергетика и инженерное обеспечение, транспортная инфраструктура, промышленность и инновации. «Что касается энергетики и инженерного обеспечения, то специалисты нашего водного кластера заинтересованы в сотрудничестве с коллегами из Словении», — отметил губернатор, уточнив, что это сотрудничество может касаться повышения качества питьевой воды и оптимизации услуг по водоснабжению и водоотведению.
Говоря о
По окончании встречи губернатора Петербурга и президента Словении были подписаны два меморандума о намерениях между фестивалем «Любляна» и Мариинским театром, а также между фестивалем «Любляна» и