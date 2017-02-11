Петербург рассчитывает на рост товарооборота со Словенией

«К сожалению, пока товарооборот между Санкт-Петербургом и Словенией не очень высок. Тем не менее, в 2016 году определенный рост наметился, и я считаю, что этот показатель может быть гораздо выше, чем тот 91 миллион долларов с небольшим, который мы видим сегодня», — сказал Полтавченко в ходе встречи с президентом Словении Борутом Пахором.

По словам Полтавченко, городские власти считают наиболее перспективными направлениями сотрудничества со Словенией такие сферы, как энергетика и инженерное обеспечение, транспортная инфраструктура, промышленность и инновации. «Что касается энергетики и инженерного обеспечения, то специалисты нашего водного кластера заинтересованы в сотрудничестве с коллегами из Словении», — отметил губернатор, уточнив, что это сотрудничество может касаться повышения качества питьевой воды и оптимизации услуг по водоснабжению и водоотведению.

Говоря о социально-культурной сфере, Полтавченко добавил, что Петербургу интересен опыт Словении по развитию велосипедного транспорта, в том числе и сетей станции проката велосипедов. Он напомнил также, что 2017−18 годы объявлены Годами перекрестных сезонов культуры России и Словении. Петербург, по словам градоначальника, «готов активно включиться в этот процесс» в рамках роста взаимодействия со Словенией, в частности в настоящее время городские власти нашли возможность размещения выставки «Я чувствую Словению» на одной из городских пешеходных зон. Кроме того, Петербург готов предложить концертные площадки для выступления музыкальных коллективов из этой республики.