В Год экологии в Сочи заложат два новых сквера

Она включает в себя борьбу с незаконным сбросом канализационных вод, установку ЛОСов, строительство нового мусороперерабатывающего завода и закладку двух скверов.

Один из скверов будет заложен ко Всемирному фестивалю молодежи и студентов, который пройдет в Сочи в октябре 2017 года.

Еще один сквер откроют в честь 80-летнего юбилея Краснодарского края.

Совместно с горожанами власти курорта собираются реализовать проект по благоустройству горы Благодать в микрорайоне Бытха: восстановить экологическую тропу, лесопарк и видовые площадки.