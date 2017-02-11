В Год экологии в Сочи заложат два новых сквера
2017 год объявлен в России Годом экологии. В Сочи разработана программа мероприятий, призванных улучшить экологическое состояние курорта.
2017 год объявлен в России Годом экологии. В Сочи разработана программа мероприятий, призванных улучшить экологическое состояние курорта.
Она включает в себя борьбу с незаконным сбросом канализационных вод, установку ЛОСов, строительство нового мусороперерабатывающего завода и закладку двух скверов.
Один из скверов будет заложен ко Всемирному фестивалю молодежи и студентов, который пройдет в Сочи в октябре 2017 года.
Еще один сквер откроют в честь 80-летнего юбилея Краснодарского края.
Совместно с горожанами власти курорта собираются реализовать проект по благоустройству горы Благодать в микрорайоне Бытха: восстановить экологическую тропу, лесопарк и видовые площадки.