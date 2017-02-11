На Кубани из-за вируса АЧС за год уничтожили 80 тыс. свиней

Об этом сообщил руководитель управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и республике Адыгея Григорий Кудря. По его мнению, основной причиной появления новых очагов АЧС в регионе стал человеческий фактор. Для восстановления поголовья потребуется около двух лет, сообщает ТАСС.

С начала 2016 года в Краснодарском крае зарегистрировали 65 очагов заразных заболеваний животных, из них АЧС — 14, бруцеллеза — 25, по одному — гриппа птиц, лептоспироза, сальмонеллеза, по пять — орнитоза и нодулярного дерматита, шесть — лейкоза, четыре — бешенства, три — листериоза. В Адыгее обнаружили один очаг АЧС.