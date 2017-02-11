Строители сняли тент с ремонтируемого дома на Ленинском проспекте

Строители сняли тент и временную крышу с реставрируемого дома на Ленинском проспекте. Как сообщает на своей странице в Facebook руководитель регионального фонда капремонта Оксана Астахова, фактически работы завершатся в феврале.

Сейчас подрядчик ООО «Тепло-Авангард» демонтировал купольную систему. Строительные леса останутся на уровне карнизного свеса, потому что фасадные работы ещё продолжаются. Объект должен быть готов до конца месяца.

В сентябре в Калининграде приступили к обновлению фасадов зданий на Ленинском проспекте по проекту студии архитектора Артура Сарница. Реконструкция трёх зданий обойдётся бюджету почти в 50 млн рублей.

Изначально в городе планировали отремонтировать 93 многоквартирных дома на протокольных маршрутах, выбранных для проведения ЧМ-2018. В перечень объектов, подлежащих капремонту, входили здания на улицах Черняховского, Зарайской, Шевченко, Пролетарской, а также на Московском проспекте, набережных Трибуца и Карбышева, Солнечном бульваре, на улице Павлова, Ленинском проспекте, улицах Соммера и Невского. Однако позднее власти решили отказаться от масштабной реконструкции домов из-за отсутствия денежных средств.

В итоге к концу февраля 2017 года власти региона планируют разработать проекты по капитальному ремонту 12 домов на Ленинском проспекте в Калининграде. К работе привлекли специалистов Московского архитектурного института (МАРХИ). «За основу взят ганзейский архитектурный стиль, присущий городам, расположенным на побережье Балтийского моря», — рассказывала Астахова.