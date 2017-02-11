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15:59 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Власти Волгограда объявили войну рекламе на фасадах домов

Власти Волгограда объявили войну рекламе на фасадах домов.

В Волгограде к 1 мая будут приведены в порядок информационные и рекламные конструкции на фасадах домов.

Как сообщают ВДТВ в пресс-службе администрации Волгограда, городские власти проанализировали все типы зданий и сооружений и установили нормативные размеры информационных объектов и определили сроки их замены. Сейчас чиновники сейчас приступили к разъяснительной работе.

В районах города проводятся рейды, в ходе которых выявляется от 10 до 30 различных несоответствий.

— В числе основных нарушений — полностью заклеенные витрины, огромные баннеры на фасадах, не соответствующее требованиям расположение вывесок и консолей, — сообщает и. о. председателя комитета по рекламе администрации Волгограда Сергей Прокофьев.

К рассмотрению новых проектов вывесок подключатся специалисты департамента по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда. Рекламные конструкции, которые не будут приведены в норму, демонтируют.

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