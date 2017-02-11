В Унгенах построят мост через Прут
Проект строительства автомобильного моста через реку Прут, недалеко от села Загаранча, Унгенского района, остается приоритетом Молдовы и Румынии, сообщает NOI.md.
Проект строительства автомобильного моста через реку Прут, недалеко от села Загаранча, Унгенского района, остается приоритетом Молдовы и Румынии, сообщает NOI.md.
Вскоре будут одобрены все экологические разрешения Молдовы и Румынии, и до конца второго квартала текущего года будет подписано межправительственное соглашениемежду странами.
В то же время, возможно будет произведена реконструкция железнодорожного
Румыния окажет поддержку, а также направит сотрудников Службы речного транспорта МТДИ, которые поделятся опытом и методологией внедрения электронной системы оплаты дорожного сбора (виньетки).