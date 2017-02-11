В Унгенах построят мост через Прут

Вскоре будут одобрены все экологические разрешения Молдовы и Румынии, и до конца второго квартала текущего года будет подписано межправительственное соглашениемежду странами.

Проект строительства на сумму около 40 млн евро будет финансироваться правительством Румынии, так как является частью проекта строительства автодороги ТыргуМуреш — Яссы — Унгены, еще 2 млн евро выделят молдавские власти.

Проект строительства на сумму около 40 млн евро будет финансироваться правительством Румынии, так как является частью проекта строительства автодороги ТыргуМуреш — Яссы — Унгены, еще 2 млн евро выделят молдавские власти.

В то же время, возможно будет произведена реконструкция железнодорожного мостаФэлчиу-Кантемир, что позволит обеспечить движение дорожного транспорта. В кратчайший срок будет разработано технико-экономическое обоснование проекта, которое учтет все технические и организационные моменты, необходимые для строительства смешанного моста (автомобильного и железнодорожного) на пересечении границы.

Румыния окажет поддержку, а также направит сотрудников Службы речного транспорта МТДИ, которые поделятся опытом и методологией внедрения электронной системы оплаты дорожного сбора (виньетки).