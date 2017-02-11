Ледоход в Керченском проливе строительству моста не помешал
Ледоход в Керченском проливе «атаковал» конструкции моста со стороны Азовского моря. Толщина ледового покрова составила порядка 10 сантиметров.
Ледоход в Керченском проливе «атаковал» конструкции моста со стороны Азовского моря. Толщина ледового покрова составила порядка 10 сантиметров.
Происшествий
Возможность обледенения пролива во время строительства учтена в проекте стройки, а ледовые нагрузки рассчитаны не только для опор моста, но и для всех временных сооружений — рабочих мостов и технологических площадок. Доставка свай к технологическим мостам осуществлялась с помощью