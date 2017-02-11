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20:04 (мск), источник: Крым Press

Ледоход в Керченском проливе строительству моста не помешал

Ледоход в Керченском проливе «атаковал» конструкции моста со стороны Азовского моря. Толщина ледового покрова составила порядка 10 сантиметров.

Происшествий из-за столь непредсказуемого природного явления на строительных площадках зафиксировано не было. Это не повлияло на работу строителей Крымского моста.

Возможность обледенения пролива во время строительства учтена в проекте стройки, а ледовые нагрузки рассчитаны не только для опор моста, но и для всех временных сооружений — рабочих мостов и технологических площадок. Доставка свай к технологическим мостам осуществлялась с помощью барже-буксирных составов, — сообщили в Инфоцентре «Крымский мост».

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