Ледоход в Керченском проливе строительству моста не помешал

Происшествий из-за столь непредсказуемого природного явления на строительных площадках зафиксировано не было. Это не повлияло на работу строителей Крымского моста.

Возможность обледенения пролива во время строительства учтена в проекте стройки, а ледовые нагрузки рассчитаны не только для опор моста, но и для всех временных сооружений — рабочих мостов и технологических площадок. Доставка свай к технологическим мостам осуществлялась с помощью барже-буксирных составов, — сообщили в Инфоцентре «Крымский мост».