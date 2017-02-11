В Краснодаре подорожает льготный проезд в общественном транспорте

Общественный транспорт города давно страдает от недофинансирования. Транспортники уверяют, что цены на проезд существенно ниже экономически обоснованных, а бюджетные дотации не покрывают расходов.

За последнее время ценовая политика неоднократно менялась в сторону увеличения. Как сообщал «Югополис», с 1 января нынешнего года стоимость проезда в краснодарских трамваях и троллейбусах выросла до 23 рублей. Чиновники и транспортники называли этот тариф экономически обоснованным. С 1 февраля подорожал проезд в краснодарских пригородных автобусах — до 35 рублей. При этом продолжала действовать система льгот для отдельных категорий пассажиров.

В настоящее время на Кубани проживают более 350 тысяч человек, имеющих право на льготный проезд. В среднем из краевого бюджета транспортникам доплачивали от 460 до 940 рублей за каждого льготника.

Цена на льготные проездные не повышалась с 2014 года. С 1 марта она изменится, и очень существенно. Транспортники утверждают, что сегодня экономически обоснованно увеличить стоимость льготных проездных на 30 процентов. Однако, как сообщают «Кубанские новости», было принято решение повысить стоимость льготного проезда на 18 процентов.