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21:16 (мск), источник: 365info.kz

Казахстан ждут циклические девальвации — экономист

Укрепление курса тенге к доллару развеяло опасения о приближении новой девальвации. Похоже, это лишь временная передышка.

Источник: Reuters

Трамп нас не спасет

— Политика протекционизма, которой придерживается президент США Дональд Трамп, может в результате благоприятно сказаться на ЕАЭС, считает глава отдела макроэкономического анализа Saxo Bank Кристофер Дембик. Вы тоже считаете, что политика 45-го президента выведет страны ЕАЭС из стагнации?

— Существует знаменитое выражение, что если США подхватывают простуду, то весь остальной мир начинает лихорадить. Протекционистская риторика Трампа, если она даже и перейдет в политическую плоскость, вряд ли структурно улучшит экономику США. Наиболее вероятным эффектом может стать усиление инфляционного давления в США и отклонение от потенциально опасного дефляционного фронтира. Для США это позволит восстановить эффективность инструментов монетарной политики и повысить процентные ставки.

Повышение процентных ставок в США, возможно, приведет к росту требуемой доходности от долговых инструментов ЕАЭС, что не имеет ничего общего с положительным эффектом. Кроме того, надо понимать, что.

Что Казахстан, что Россия — оба зависимы от цен на нефть и не применяют никаких мер по диверсификации экономики. Протекционизм Трампа может повысить спрос на энергоносители, но он будет покрыт за счет американского шельфа или сланцев. И здесь опять возникает необходимость экономической либерализации в странах ЕАЭС.

Нефтяной червь

— Президент недавно поручил увеличить добычу нефти. В этом контексте что ожидает национальную валюту?

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— Последние 25 лет большинство проблем Казахстана решалось за счет или роста цен на нефть, или расширения добычи нефти. Мир, однако, меняется. Раньше на рынке существовал неудовлетворенный спрос на нефть, который толкал цены вверх. В таких условиях наращивание добычи было исключительно хорошей идеей для увеличения налоговых потоков, внешней торговли и т. д. и т. п. Это время прошло.

Сегодня на рынке спрос едва балансирует с предложением. Увеличение добычи нефти, безусловно, приведет к увеличению денежных потоков в Казахстан, но также может негативно отразиться на цене на нефть.

На самом деле нефтяная зависимость похожа на червя, который уже порядком изъел мозги казахстанских полисимейкеров.

Они настолько привыкли, что любое увеличение нефтяной выручки решает все проблемы, что даже не подозревают не просто о существовании, но назревшей необходимости других решений.

Прогнозировать движение цен на нефть — это занятие не профессиональное, но в ближайшие пять лет она вряд ли достигнет когда-то очень комфортной цены в 90−100 долларов за баррель (дисконтированных с учетом инфляции в США долларов 2007 года). Соответственно увеличение выручки поддержит торговый баланс Казахстана, но не решит проблем, которые вызывают девальвацию.

С уверенностью можно сказать, что при сохранении существующей структуры экономики.

Это не столько вина каких-то чиновников, а уже просто свойство экономики. При избытке денег, вызванном нефтяной выручкой и дешевом импорте, отсутствие внутреннего производства — это логичное заключение всей экономической политики.

Российские проблемы в казахстанской экономике

Те же самые проблемы характерны и для России. Россияне хотя и имеют значительно более развитое и эффективное внутреннее производство, настолько же сильно зависимы от нефтяной конъюнктуры, как и Казахстан. Я вполне допускаю, что вопросы экономической либерализации совсем нескоро даже возникнут в списке возможных политических мер.

В силу того, что наши экономики тесно связаны в торговом плане, негативное изменение фундаментальных показателей повлечет переток проблем в Казахстан. Как известно, российский валютный рынок является более самостоятельным и в некоторой степени может самостоятельно корректироваться в ответ на фундаментальные изменения. В Казахстане мы не имеем такого инструмента, несмотря на «инфляционное таргетирование» и «свободное курсообразование» Нацбанка.

С точки зрения торговли мы уже были свидетелями того, как большой разрыв валютных курсов влиял на торговый оборот между странами. До некоторой степени Казахстан может терпеть разрыв валютных курсов, но как минимум девальвационные ожидания в России плавно увеличивают девальвационные ожидания и в Казахстане. Это всем известный факт.

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