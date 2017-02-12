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10:07 (мск), источник: АиФ Красноярск

Полярная комиссия обсудила перспективы развития Крайнего Севера

Реконструкция аэропорта «Хатанга» на севере Красноярского края обойдется бюджету почти в 1,5 млрд рублей.

Источник: Reuters

В краевом правительстве на заседании региональной Полярной комиссии обсудили перспективы северных территорий. Прежде всего речь шла о социально-экономическом развитии сельского поселения Хатанга Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

Кроме Хатанги, здесь еще 8 отдаленных поселков, где проживает более пяти тысяч человек, в основном — представители коренных малочисленных народов. Но между поселками отсутствует дорожная сеть. Поэтому важно восстановить транспортную систему «Енисей — Северный морской путь» и провести реконструкцию аэропорта «Хатанга» — одного из крупнейших в Арктике. Через него осуществляются местные перевозки.

По словам министра транспорта Сергея Ерёмина, чтобы привести в нормальное состояние аэропорт, потребуется 1−1,5 млрд рублей. Но, учитывая сегодняшнее состояние экономики, бюджету такой проект не потянуть. Потому в качестве потенциальных инвесторов правительство рассматривает участие в процессе компаний, работающих в Арктической зоне. Тем более разработка месторождений полезных ископаемых — стратегическое направление экономики и социальной сферы на севере.

Сейчас по направлению Хатанга-Красноярск можно улететь только на заказных чартерных рейсах. По прогнозам руководства минтранса, прямой регулярный авиарейс может быть запущен с апреля.

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