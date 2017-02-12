Три пешеходных перехода планируется построить на ВСЖД в 2017 году

На мероприятия инвестиционной программы «Предупреждение травматизма граждан на объектах инфраструктуры ОАО «РЖД» в 2017 году на Восточно-Сибирской железной дороге будет затрачено 41,1 млн рублей. Запланировано строительство пешеходных переходов на станциях Гончарово, Якурим, Куйтун, возведение ограждения железнодорожного пути на станциях Тулун и Заудинский, проведение проектно-изыскательных работ для возведения в 2018 году пешеходных переходов на участках Мальта -Усолье-Сибирское, Тулун-Нюра, на станции Китой, ограждения на участке Улан-Удэ — Заудинский. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе ВСЖД.

Для предотвращения быстрого выхода людей на пути все переходы будут оборудованы звуковой и световой сигнализацией, пандусами, знаками, а также специальными накопителями — длинными «S"-образными переходами, огороженными перилами. Двигаясь по ним, пешеходы невольно смотрят налево и направо, оценивая дорожную ситуацию, что соответствует правилам безопасного поведения.