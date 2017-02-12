Три пешеходных перехода планируется построить на ВСЖД в 2017 году
Более 41 млн рублей выделят на программы по предупреждению травматизма граждан.
Более 41 млн рублей выделят на программы по предупреждению травматизма граждан.
На мероприятия инвестиционной программы «Предупреждение травматизма граждан на объектах инфраструктуры ОАО «РЖД» в 2017 году на
Для предотвращения быстрого выхода людей на пути все переходы будут оборудованы звуковой и световой сигнализацией, пандусами, знаками, а также специальными накопителями — длинными «S"-образными переходами, огороженными перилами. Двигаясь по ним, пешеходы невольно смотрят налево и направо, оценивая дорожную ситуацию, что соответствует правилам безопасного поведения.
Железнодорожники надеются, что с установкой пешеходных переходов и защитных ограждений в наиболее опасных местах количество пострадавших снизится. Но это будет возможно лишь в том случае, если люди будут понимать необходимость соблюдения правил безопасности. Несмотря на принимаемые меры, уровень травматизма на железной дороге остается высоким. Так, за 2016 год на путях было травмировано 105 человек, из них 74 смертельно. В большинстве случаев травмы произошли при переходе железнодорожных путей в неустановленных местах и