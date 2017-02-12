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10:04 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Три пешеходных перехода планируется построить на ВСЖД в 2017 году

Более 41 млн рублей выделят на программы по предупреждению травматизма граждан.

Источник: IrkutskMedia.ru

На мероприятия инвестиционной программы «Предупреждение травматизма граждан на объектах инфраструктуры ОАО «РЖД» в 2017 году на Восточно-Сибирской железной дороге будет затрачено 41,1 млн рублей. Запланировано строительство пешеходных переходов на станциях Гончарово, Якурим, Куйтун, возведение ограждения железнодорожного пути на станциях Тулун и Заудинский, проведение проектно-изыскательных работ для возведения в 2018 году пешеходных переходов на участках Мальта -Усолье-Сибирское, Тулун-Нюра, на станции Китой, ограждения на участке Улан-Удэ — Заудинский. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе ВСЖД.

Для предотвращения быстрого выхода людей на пути все переходы будут оборудованы звуковой и световой сигнализацией, пандусами, знаками, а также специальными накопителями — длинными «S"-образными переходами, огороженными перилами. Двигаясь по ним, пешеходы невольно смотрят налево и направо, оценивая дорожную ситуацию, что соответствует правилам безопасного поведения.

Железнодорожники надеются, что с установкой пешеходных переходов и защитных ограждений в наиболее опасных местах количество пострадавших снизится. Но это будет возможно лишь в том случае, если люди будут понимать необходимость соблюдения правил безопасности. Несмотря на принимаемые меры, уровень травматизма на железной дороге остается высоким. Так, за 2016 год на путях было травмировано 105 человек, из них 74 смертельно. В большинстве случаев травмы произошли при переходе железнодорожных путей в неустановленных местах и из-за нахождения в непосредственной близости от приближающегося поезда.

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