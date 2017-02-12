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09:37 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье перевозчик «забыл» упомянуть о 6 тоннах креветки

«Склероз» грозит обернуться штрафом в 100 тысяч рублей.

Должностные лица таможенного поста ДАПП Полтавка Уссурийской таможни пресекли незаконный вывоз с территории Российской Федерации креветок свежемороженых, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.

В ходе проведения таможенного досмотра автотранспортных средств, следовавших в КНР, было обнаружено, что фактический вес перемещаемого товара не соответствует указанному в сопроводительных документах. Превышение составило более шести тонн.

В отношении перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 3 статьи 16.1 КоАП РФ (сообщение недостоверных сведений о весе брутто товаров о весе брутто товаров), за которое предусмотрен штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей. Ведется расследование.

Согласно статье 163 Таможенного кодекса, для убытия товаров с таможенной территории перевозчик обязан представить таможенному органу таможенную декларацию либо иной документ, допускающий их вывоз с таможенной территории, а также документы и сведения, предусмотренные статьей 159 ТК. Данные сведения заявляются перевозчиком в товаротранспортной накладной и других документах, сопровождающих товары.

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