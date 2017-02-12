Reuters: в Панаме арестованы основатели Mossack Fonseca по делу о коррупции
Материалы Mossack Fonseca стали основой «Панамских документов», содержащих информацию о счетах более ста политиков и знаменитостей из более чем 50 стран.
Материалы Mossack Fonseca стали основой «Панамских документов», содержащих информацию о счетах более ста политиков и знаменитостей из более чем 50 стран.
МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Власти Панамы арестовали двух основателей панамской фирмы Mossack Fonseca, которая оказывает юридическую поддержку в регистрации компаний на офшорах. Об этом сообщает агентство Reuters. Материалы Mossack Fonseca стали основой «Панамских документов», содержащих информацию о счетах более ста политиков и знаменитостей из более чем 50 стран.
Генеральный прокурор Панамы заявила, что собранные материалы «позволяют рассматривать Mossack Fonseca как преступную организацию, которая скрывала активы и денежные средства сомнительного происхождения». Юрген Моссак и Рамон Фонсеки были взяты под стражу, так как власти опасались, что они могут бежать из страны.
Масштабное расследование, основанное на документах Mossack Fonseca было опубликовано в апреле 2016 года. Общий объем данных насчитывал 11,5 млн документов (2,6 терабайта информации) и охватывал период с 1977 по 2015 гг.
В них содержались сведения об офшорных схемах, к которым могут быть причастны 12 бывших и действующих глав государств, среди них
По данным организации WikiLeaks, публикацию «Панамских документов» финансировали Агентство по международному развитию США и Фонд Сороса.