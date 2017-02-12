Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
Долгожители, которые перешагнули 100-летний рубеж
Резкое выступление Путина, вызвавшее большой резонанс в мире
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
В ДНР взорвали командира батальона «Сомали» Гиви Подробности, первые версии убийства, видео из Донецка
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями
Анна Седокова ждет третьего ребенка
Известная актриса найдена мертвой в своей квартире
На круизном лайнере прогремел взрыв
«Украина поджала хвост»: депутат Думы о стрельбах возле Крыма
27 убитых ВСУ: проба прорыва у Коминтерново - ДНР
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Силовики ДНР по горячим следам вышли на убийц Гиви – СМИ
Убит Гиви: минобороны ДНР раскрывает подробности
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
9Самый грязный город в мире
8Бабочки из шрамов
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
09:34 (мск), источник: ТАСС

Reuters: в Панаме арестованы основатели Mossack Fonseca по делу о коррупции

Материалы Mossack Fonseca стали основой «Панамских документов», содержащих информацию о счетах более ста политиков и знаменитостей из более чем 50 стран.

Источник: Reuters

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Власти Панамы арестовали двух основателей панамской фирмы Mossack Fonseca, которая оказывает юридическую поддержку в регистрации компаний на офшорах. Об этом сообщает агентство Reuters. Материалы Mossack Fonseca стали основой «Панамских документов», содержащих информацию о счетах более ста политиков и знаменитостей из более чем 50 стран.

Генеральный прокурор Панамы заявила, что собранные материалы «позволяют рассматривать Mossack Fonseca как преступную организацию, которая скрывала активы и денежные средства сомнительного происхождения». Юрген Моссак и Рамон Фонсеки были взяты под стражу, так как власти опасались, что они могут бежать из страны.

Отмечается, что проводить расследование панамским прокурорам помогали коллеги из Бразилии, Перу, Эквадора, Колумбии, Швейцарии и США.
Читайте также
В Панаме задержали основателей компании Mossack Fonseca

Масштабное расследование, основанное на документах Mossack Fonseca было опубликовано в апреле 2016 года. Общий объем данных насчитывал 11,5 млн документов (2,6 терабайта информации) и охватывал период с 1977 по 2015 гг.

В них содержались сведения об офшорных схемах, к которым могут быть причастны 12 бывших и действующих глав государств, среди них экс-президенты Египта Хосни Мубарк и Ливии Муаммар Каддафи, президент Сирии Башар Асад, экс-премьер Исландии Сигмундур Давид Гуннлейгссон, президент Украины Петр Порошенко, а также мексиканские наркобароны, члены британской палаты лордов, звезды мирового футбола и Голливуда.

По данным организации WikiLeaks, публикацию «Панамских документов» финансировали Агентство по международному развитию США и Фонд Сороса.

Комментарии
8
Северный Мишка
Хохлушка задрипаная!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
АНГЕЛИНА ЛИПАТОВА
кто это вы?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Marina Rajic
У меня фан с сайта украина что ли ??? Вы там Порошенко займитесь !!!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Новые «панамские» документы могут вызвать ещё большие потрясения
© Ньюстюб
Первый при Трампе: КНДР произвела запуск баллистической ракеты
Первая при Трампе: КНДР запустила баллистическую ракету
В Британии заявили о росте атак якобы причастных к РФ хакеров
Британия: «столица» ИГ может быть блокирована к весне
Опубликованы данные о минимальных зарплатах в Евросоюзе
Группа украинских разведчиков пропала в Луганской области
В Туркмении проходят выборы президента
Спорт
Шипулин vs Фуркад: плохое время для хороших решений Единственным достижением четверки россиян в первой личной гонке чемпионата стало то, что троим из них удалось пробиться в гонку преследования
Авто
Кто украл дизайн у Лада: три легковушки и грузовик Свершилось: теперь не российские дизайнеры копируют иномарки, а наоборот — во всяком случае, такого мнения придерживаются фанаты «Лады»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ 10 февраля отмечает юбилей заслуженная сваха российского телевидения. В честь этой даты «Кино Mail.Ru» вспоминает ее самые яркие и незабываемые появления в эфире
Недвижимость
Владельцев неоформленных дач обложат двойным налогом
Как сэкономить на платежах ЖКХ до 50%
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
Петербуржцы начали массово жаловаться на услуги ЖКХ
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей Сын телеведущей стал копией своего папы.
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь