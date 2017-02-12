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10:03 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Задолженность украинцев за услуги ЖКХ превышает 23 млрд грн

На конец декабря 2016 года задолженность населения за централизованное отопление и горячее водоснабжение составила 9,4 млрд, за газоснабжение — 6,4 млрд.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Задолженности украинцев за оплату услуг ЖКХ в 2016 году увеличилась на 12,5 млрд грн и на сегодня превышает 23 млрд грн, сообщает Зеркало недели.

«На конец декабря 2016-го задолженность населения за централизованное отопление и горячее водоснабжение составила 9,4 млрд, за газоснабжение — 6,4 млрд, за содержание домов и придомовых территорий — 2,4 млрд, за централизованное водоснабжение — 1,5 млрд, за вывоз бытовых отходов — 0,4 млрд, за электроэнергию — 3,3 млрд грн. Итого — 23,4 миллиарда долгов», — говорится в статье.

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Также отмечается, что с декабря прошлого года в Украине наблюдается рост задолженности населения по оплате услуг ЖКХ. Согласно инфляционному отчету НБУ, объемы потребления населения (в которое входят не только услуги ЖКХ) с конца 2014 года опережали рост его доходов.

До прошлого года уровень оплаты услуг ЖКХ населением в Украине всегда превышал 90%. С декабря прошлого года наблюдается рост задолженностей за оплату услуг ЖКХ населением. Уровень оплаты с начала 2016 г составил — 82,8%, а в декабре -только 63,8%.

Ранее сообщалось, что общий долг за газ жителей Киевской области составляет более 1 млдр гривен. В связи с этой ситуацией ПАО «Киевоблгаз» решил максимально усилить меры по ликвидации задолженности, заявил председатель правления ПАО «Киевоблгаз» Дмитрия Дронова.

Комментарии
2
АНГЕЛИНА ЛИПАТОВА
за одно и свою задолжность покроет-покроит!
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конь педальный
Теперь понятно зачем Гройсману так нужен очередной транш мвф в 1 млрд долларов. Хочет покрыть задолженность за ЖКХ!
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