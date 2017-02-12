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10:03 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске будет работать горячий телефон департамента ЭЖиКХ

Специалисты будут отвечать на вопросы горожан о газификации.

В понедельник, 13 февраля, с 14 до 15 часов в департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города будет работать горячий телефон.

Специалисты ответят на вопросы горожан о газификации индивидуального жилищного фонда города Новосибирска, сообщает пресс-центр мэрии.

Горячий телефон 228−86−46 (ул. Трудовая, 1, кабинет 312).

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