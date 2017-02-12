Предприятия Санкт-Петербурга планируют сократить более 5 тыс. человек

«Сведения о сокращениях подаются за два месяца, в случае массовых сокращений за три месяца. Соответственно, в ближайшие два-три месяца более 5 тыс. человек могут лишиться работы», — цитирует «Интерфакс» представителя пресс-службы петербургского центра занятости населения. Источник сообщил, что организации обычно заявляют завышенные цифры, поэтому нет гарантий, что будет уволено именно столько человек.

В октябре 2016 года в Санкт-Петербурге был зарегистрирован максимальный уровень занятости за всю историю наблюдений — 73,5% от экономически активного населения. При этом, по словам специалистов, массовый выход петербуржцев на работу был связан со снижением реальных доходов.