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10:06 (мск), источник: Интерфакс

Eurostat обнародовал данные о минимальных зарплатах в ЕС

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU — Eurostat обнародовал последние данные о размерах минимальных зарплат за месяц в странах Евросоюза. На 1 января 2017 года минимальная месячная зарплата была установлена в 22 странах ЕС.

Источник: Reuters

Самым высоким этот показатель оказался в Люксембурге (1999 евро), Ирландии (1563 евро), Нидерландах (1552 евро), Бельгии (1532 евро) и Германии (1498 еврo).

Минимальная зарплата не превышает 500 евро в месяц в Чехии (407 евро), Венгрии (412 евро), Хорватии (433 еврo), Словакии (435 евро), Польше (453 еврo) и Эстонии (470 еврo).

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В Латвии и Литве минимальная зарплата сейчас составляет 380 евро в месяц. Меньше она только в Болгарии (235 евро) и Румынии (275 евро).

Самая высокая минимальная месячная зарплата в ЕС в девять раз превышает самую низкую, а если исключить различия в уровне цен в разных странах, это соотношение составляет 1:3.

По сравнению с 2008 годом минимальная зарплата больше всего выросла в Болгарии (+109%), Румынии (+99%), Словакии (+80%). В Эстонии прирост составил 69%, в Латвии — 65%, в Литве — 64%. Единственная страна, где минимальная зарплата за этот период снизилась, — Греция (-14%).

Минимальная зарплата превышает 60% от средних доходов только в трех странах ЕС: Португалии (64%), Франции и Словении (по 62%). В Латвии и Литве этот показатель составляет 52%, в Эстонии — 40%.

В Австрии, Дании, Италии, Финляндии, Швеции и на Кипре государство не устанавливает минимальную зарплату.

Комментарии
8
дядя Коля
А Б , нарисуй нам Российскую минимальную зарплату .....ждёмс.
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Alexey Anoshenkov
Коню.... В России минималка 7500, что соответствует примерно 120$. Можете гордится, мы обгоняем Украину по этому показателю. Правда в Украине нет нефти и газа, но это же не имеет никакого значения
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woodyM®SailorАВ
в реальности все намного печальнее..((((
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