В Перми построят два новых корпуса школ № 42 и № 59
Работы по возведению начнутся в текущем году.
Работы по возведению начнутся в текущем году.
Сразу два новых здания школ появятся в Перми. Как сообщает городская администрация, на текущий год намечены работы по возведению новых корпусов школы № 42 (Нестерова, 18) и № 59 (Парковый, 8а).
Каждое из учреждений рассчитано на 1000 мест. Уже к 2018 году планируется окончание строительства.
Известно, что каждое из учебных заведений будет иметь свой профиль. Так, в 59-ой школе станут обучать детей азам машиностроения, деревообработки, энергосебережения. Ученики 42-ой школы смогут изучить различные технологии современного сервиса. Здесь появится