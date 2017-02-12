В Перми построят два новых корпуса школ № 42 и № 59

Сразу два новых здания школ появятся в Перми. Как сообщает городская администрация, на текущий год намечены работы по возведению новых корпусов школы № 42 (Нестерова, 18) и № 59 (Парковый, 8а).

Каждое из учреждений рассчитано на 1000 мест. Уже к 2018 году планируется окончание строительства.