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11:18 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми построят два новых корпуса школ № 42 и № 59

Работы по возведению начнутся в текущем году.

Сразу два новых здания школ появятся в Перми. Как сообщает городская администрация, на текущий год намечены работы по возведению новых корпусов школы № 42 (Нестерова, 18) и № 59 (Парковый, 8а).

Каждое из учреждений рассчитано на 1000 мест. Уже к 2018 году планируется окончание строительства.

Известно, что каждое из учебных заведений будет иметь свой профиль. Так, в 59-ой школе станут обучать детей азам машиностроения, деревообработки, энергосебережения. Ученики 42-ой школы смогут изучить различные технологии современного сервиса. Здесь появится имидж-студия, центр туризма, ресторан, слесарная и гончарная мастерская, видеостудия и т. д.

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