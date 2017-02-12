Минпром Беларуси выставил на продажу акции 19 госпредприятий

В список попали акции Бобруйского машиностроительного завода и Барановичского завода станкопринадлежностей.

В 2017 году возможна продажа акций ОАО «БАТЭ» — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты», ОАО «Управляющая компания холдинга «Горизонт» и ОАО «Гомсельмаш». Планируется, что в этих предприятий будут проданы контрольные пакеты акций стратегическим инвесторам под конкретные инвестиционные проекты.

Всего в список предприятий включены 19 компаний, из них в 16 запланирована продажа всего государственного пакета акций. Государственную долю Гродненского завода торгового машиностроения, Минского завода отопительного оборудования, Витебского приборостроительного завода и некоторых других предприятий, планируют отдать полностью.

Подготовила Наталья Часовитина.