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13:38 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Минпром Беларуси выставил на продажу акции 19 госпредприятий

Министерство промышленности Беларуси разместило на своем сайте перечень госпредприятий, акции которых планируется продать в этом году.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

В список попали акции Бобруйского машиностроительного завода и Барановичского завода станкопринадлежностей.

В 2017 году возможна продажа акций ОАО «БАТЭ» — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты», ОАО «Управляющая компания холдинга «Горизонт» и ОАО «Гомсельмаш». Планируется, что в этих предприятий будут проданы контрольные пакеты акций стратегическим инвесторам под конкретные инвестиционные проекты.

Всего в список предприятий включены 19 компаний, из них в 16 запланирована продажа всего государственного пакета акций. Государственную долю Гродненского завода торгового машиностроения, Минского завода отопительного оборудования, Витебского приборостроительного завода и некоторых других предприятий, планируют отдать полностью.

Подготовила Наталья Часовитина.

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