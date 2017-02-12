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14:12 (мск), источник: Sputnik.md

Разъяснение налоговой: попадут ли сельские дома под «налог на роскошь»

В эксклюзивном комментарии для Sputnik Молдова заместитель начальника Главной государственной налоговой инспекции Юрий Ликий рассказал о том, кто попадает под «налог на роскошь».

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 12 фев — Sputnik. Введение «налога на роскошь» до сих пор вызывает вопросы у граждан. Ответы на них дает заместитель начальника Главной государственной налоговой инспекции Юрий Ликий.

— Налог на роскошь был введен в прошлом году. Срок уплаты — 25 декабря прошлого года. Коснулся он тех, кто владеет имуществом, которое удовлетворяет двум требованиям одновременно. Во-первых, стоимость имущества должна составлять полтора миллиона леев. И второй критерий, — когда площадь имущества превышает 120 квадратных метров. В результате оценки кадастровых данных Налоговая инспекция осуществила выборку объектов обложения и субъектов обложения. И на основании данной информации были сформированы соответствующие платежные уведомления, которые мы направили гражданам для уплаты налога.

— Большие суммы были собраны?

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— Совокупная величина этого налога составила 50 миллионов леев, большая часть — была уплачена в прошлом году, к сроку, указанному законодательством. Однако не все плательщики даже знали об этом налоге, так как, во-первых, он впервые был введен. Во-вторых, конец декабря — это отпускной сезон, зимние каникулы. Кого-то инспекторы не могли найти по месту жительства, поэтому на 1 января образовались долги. Сейчас налоговая с должниками активно работает.

— Повторюсь и заострю внимание тех, кого это касается: 120 квадратных метров — совокупная площадь всех объектов недвижимости?

— Да, общая площадь.

— Представим ситуацию. В одной семье несколько квартир. Скажем, у мужа и жены есть общее жилье, а еще на них переписаны родительские объекты недвижимости. Тогда эти люди тоже платят налог на роскошь?

— Все приобретения в период брака считаются неделимой собственностью супругов. Плательщики вправе выбрать, кто из супругов будет выплачивать налог. И если это было сделано до момента составления платежного уведомления, то рассчет будет произведен именно на этого супруга.

Юрий Ликий.

— А плательщики налога на роскошь сами знают о том, за что платят? Или им приходят «письма счастья»?

— У нас не вся недвижимость оценена. Недвижимость в сельской местности еще не оценена. В городах и районных центрах оценка прошла, а в сельской местности нет. Неоцененная собственность не попала под обложение поимущественным налогом. Всего после анализа Налоговая инспекция выделила порядка 2800 лиц, которые должны будут выплачивать данный налог. Порядка 2500 лиц находятся в Кишиневе.

— Сельские дома, как правило, не слишком дорогие. Не дороже полутора миллионов леев, но зато просторные, зачастую их площадь превышает 120 квадратных метров. Такие дома попадут или в этом году (или в будущем) под налог на роскошь?

— Такая вероятность может случиться, если дома будут оценены в сельской местности. Сам по себе процесс этот длительный и трудоемкий. У нас им занимается кадастровый орган. Когда будет реализована оценка — мне сложно сказать. Пока на данный момент такие дома под новый налог не попадают.

— А почему отменили льготы на оплату налога на недвижимость?

— Льготы есть, их никто не отменял. Эти вопросы возникали при обсуждении налоговой политики в парламенте. Шли разговоры, что существующая 15-процентная скидка будет отменена. Но этого не произошло. Поэтому спешу успокоить граждан: каждый человек может до конца июня оплатить налог на недвижимость со скидкой.

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