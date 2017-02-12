Разъяснение налоговой: попадут ли сельские дома под «налог на роскошь»
В эксклюзивном комментарии для Sputnik Молдова заместитель начальника Главной государственной налоговой инспекции Юрий Ликий рассказал о том, кто попадает под «налог на роскошь».
В эксклюзивном комментарии для Sputnik Молдова заместитель начальника Главной государственной налоговой инспекции Юрий Ликий рассказал о том, кто попадает под «налог на роскошь».
КИШИНЕВ, 12 фев — Sputnik. Введение «налога на роскошь» до сих пор вызывает вопросы у граждан. Ответы на них дает заместитель начальника Главной государственной налоговой инспекции Юрий Ликий.
— Налог на роскошь был введен в прошлом году. Срок уплаты — 25 декабря прошлого года. Коснулся он тех, кто владеет имуществом, которое удовлетворяет двум требованиям одновременно.
— Большие суммы были собраны?
— Совокупная величина этого налога составила 50 миллионов леев, большая часть — была уплачена в прошлом году, к сроку, указанному законодательством. Однако не все плательщики даже знали об этом налоге, так как,
— Повторюсь и заострю внимание тех, кого это касается: 120 квадратных метров — совокупная площадь всех объектов недвижимости?
— Да, общая площадь.
— Представим ситуацию. В одной семье несколько квартир. Скажем, у мужа и жены есть общее жилье, а еще на них переписаны родительские объекты недвижимости. Тогда эти люди тоже платят налог на роскошь?
— Все приобретения в период брака считаются неделимой собственностью супругов. Плательщики вправе выбрать, кто из супругов будет выплачивать налог. И если это было сделано до момента составления платежного уведомления, то рассчет будет произведен именно на этого супруга.
Юрий Ликий.
— А плательщики налога на роскошь сами знают о том, за что платят? Или им приходят «письма счастья»?
— У нас не вся недвижимость оценена. Недвижимость в сельской местности еще не оценена. В городах и районных центрах оценка прошла, а в сельской местности нет. Неоцененная собственность не попала под обложение поимущественным налогом. Всего после анализа Налоговая инспекция выделила порядка 2800 лиц, которые должны будут выплачивать данный налог. Порядка 2500 лиц находятся в Кишиневе.
— Сельские дома, как правило, не слишком дорогие. Не дороже полутора миллионов леев, но зато просторные, зачастую их площадь превышает 120 квадратных метров. Такие дома попадут или в этом году (или в будущем) под налог на роскошь?
— Такая вероятность может случиться, если дома будут оценены в сельской местности. Сам по себе процесс этот длительный и трудоемкий. У нас им занимается кадастровый орган. Когда будет реализована оценка — мне сложно сказать. Пока на данный момент такие дома под новый налог не попадают.
— А почему отменили льготы на оплату налога на недвижимость?
— Льготы есть, их никто не отменял. Эти вопросы возникали при обсуждении налоговой политики в парламенте. Шли разговоры, что существующая 15-процентная скидка будет отменена. Но этого не произошло. Поэтому спешу успокоить граждан: каждый человек может до конца июня оплатить налог на недвижимость со скидкой.