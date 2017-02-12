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16:42 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

СМИ: украинцам грозит пеня за просрочку оплаты услуг ЖКХ

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Новая редакция закона про услуги ЖКХ, которая ожидает рассмотрения в Раде, предусматривает начисление пени за несвоевременную уплату долга по ЖКХ в размере 0,1% от его суммы за каждый день просрочки, сообщает «Зеркало недели».

Источник: "РИА Новости" Украина

Причиной такого решения может послужить то, что уровень оплаты услуг ЖКХ падает, а убытки коммунальных предприятий растут.

«В 2016-м с населением было заключено 36 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности на общую сумму 165 млн грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила и того меньше — 102,6 млн грн. На фоне более 12-миллиардного прироста долгов только за прошлый год, выглядят эти инициативы, мягко говоря, бледно», — говорится в статье.

СМИ пишут, что власти придумывают различные способы мотивировать граждан платить по долгам за ЖКХ от мирной, но неэффективной реструктуризации, к пугающему, но юридически сложному аресту имущества должников.

Одним из предложенных механизмов в этой области стало введение пени для неплательщиков.

«Новая редакция закона про жилищно-коммунальные услуги, которая сейчас находится в парламенте, предусматривает начисление 0,1% от суммы долга за каждый день просрочки. С одной стороны, размер пени кажется относительно небольшим, если речь идет про платежку в полторы тысячи и задолженность в несколько месяцев (хотя в пересчете на 12 месяцев “накапывает” 36,5% годовых), с другой — если в семье действительно нет денег на оплату самого счета, пеня достаточным мотиватором не станет», — сообщается в статье.

Ранее сообщалось, что задолженности украинцев за оплату услуг ЖКХ в 2016 году увеличилась на 12,5 млрд грн и на сегодня превышает 23 млрд грн.

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