Еврокомиссар оценил ущерб Германии от Brexit в €1 млрд

«Если бюджет ЕС останется прежним, то нужно будет привлекать другие страны», — заявил господин Эттингер в интервью газете Bild. Однако, по его словам, этого не придется делать, если ЕС сократит бюджет на сумму, равную доле Великобритании. «Третий вариант — это нечто среднее. Возможно Германии придется взять на себя дополнительные расходы на сумму примерно €1 млрд», — полагает Гюнтер Эттингер. Однако, несмотря на неопределенность, еврокомиссар оптимистично настроен по поводу будущего ЕС.

Как ранее сообщал «Ъ», в начале февраля депутаты британского парламента завершили дебаты по поводу законопроекта, открывающего путь к переговорам между Лондоном и Брюсселем об условиях Brexit. Большинство высказалось в поддержку «цивилизованного развода», который может официально начаться уже 9 марта.

Подробнее о выходе Великобритании из ЕС — в материале «Ъ» «“Брекзиту” закон написан».