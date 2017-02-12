Еврокомиссар оценил ущерб Германии от Brexit в €1 млрд
Выход Великобритании из Евросоюза (ЕС) может стоить Германии €1 млрд. Такое мнение высказал еврокомиссар по цифровой экономике и обществу Гюнтер Эттингер.
Выход Великобритании из Евросоюза (ЕС) может стоить Германии €1 млрд. Такое мнение высказал еврокомиссар по цифровой экономике и обществу Гюнтер Эттингер.
«Если бюджет ЕС останется прежним, то нужно будет привлекать другие страны», — заявил господин Эттингер в интервью газете Bild. Однако, по его словам, этого не придется делать, если ЕС сократит бюджет на сумму, равную доле Великобритании. «Третий вариант — это нечто среднее. Возможно Германии придется взять на себя дополнительные расходы на сумму примерно €1 млрд», — полагает Гюнтер Эттингер. Однако, несмотря на неопределенность, еврокомиссар оптимистично настроен по поводу будущего ЕС.
Как ранее сообщал «Ъ», в начале февраля депутаты британского парламента завершили дебаты по поводу законопроекта, открывающего путь к переговорам между Лондоном и Брюсселем об условиях Brexit. Большинство высказалось в поддержку «цивилизованного развода», который может официально начаться уже 9 марта.
Подробнее о выходе Великобритании из ЕС — в материале «Ъ» «“Брекзиту” закон написан».