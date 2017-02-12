Какие лекарства в Молдове подделывают чаще всего

Это могут и быть психотропные вещества, транквилизаторы, анаболики и препараты для лечения нарушений потенции. По словам специалиста, контрафакт распространяют нелегальным способом — в социальных сетях и через объявления в интернете.

КИШИНЕВ, 12 фев — Sputnik, Дарья Чернега. Мошенники в основном подделывают дорогие медикаменты, либо те, что пользуются повышенным спросом. Большинство из них —рецептурные лекарства, заявил Sputnik заведующий лабораторией агентства контроля качества медикаментов Михаил Соловьев.

«Значительная часть поддельных препаратов все-таки содержит указанное действующее вещество, даже, как правило, в том количестве, которое декларируется», — пояснил Соловьев.

По его словам, такие медикаменты все равно нельзя считать безопасными, так как неизвестно происхождение активной субстанции, неизвестен производственный процесс и условия хранения. Поэтому, как подчеркнул специалист, препарат может содержать либо опасные примеси, либо продукты разложения.

Чиновник отметил, что самые опасные — препараты, где вместо указанного действующего вещества используются другие — иногда со сходным эффектом, а иногда и не имеющим отношения к веществу, которое заявлено.

«Они могут быть просто токсичными, вызывать, например, аллергию. А могут оказать и непредвиденное физиологическое воздействие, вплоть до смертельного исхода», — рассказал собеседник.

Даже если контрафактный медикамент — «пустышка» и в нем не содержатся активные вещества, он все равно не может считаться безвредным. Как пояснил Соловьев, человек надеется на лечебный эффект, а болезнь все равно прогрессирует. Он также отметил, что рядовой пациент самостоятельно не сможет отличить подделку от оригинала. Однако на сайте Агентства по медикаментам представлена база макетов лекарственных упаковок всех препаратов, зарегистрированных в Республике Молдова. Таким образом, можно сделать визуальное сравнение купленного препарата с зарегистрированным. Если возникли подозрения в качестве медикамента, чиновник советуют обратиться в фармацевтическую инспекцию, которая проведет соответствующую проверку.

По данным Агентства по медикаментам, за последние пять лет в аптеках Молдовы не было обнаружено ни одного поддельного препарата.