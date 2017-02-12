В Казахстане планируется снизить размеры административных штрафов

Министр сообщил, что в настоящее время разработан проект закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях».

«Министерством совместно с заинтересованными государственными органами, неправительственными организациями, а также Национальной палатой предпринимателей “Атамекен” разработан проект закона “О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях”. Данным законопроектом предлагается снизить размеры штрафных санкций более чем по 150 составам административных правонарушений; увеличить статьи, санкции которых предусматривают административное взыскание в виде предупреждения; распространить нормы, позволяющие судье, органу (должностному лицу) при установлении смягчающих обстоятельств; сократить сумму административного штрафа до 30% от общей суммы в отношении должностных и юридических лиц; регламентировать порядок досрочного возобновления действия разрешения при устранении нарушений, явившихся основанием для приостановления», — пояснил М. Бекетаев.

По его словам, поручения главы государства по оптимизации процессов оказания госуслуг будут исполняться планомерно. К примеру, в целях оптимизации государственных услуг в сфере регистрации прав на недвижимость планируется передать их в компетенцию Госкорпорации «Правительство для граждан».

Как отметил М. Бекетаев, данные перемены значительно ускорят процесс перехода на автоматизацию оказания госуслуг и формирования электронного архива по правам на недвижимость.

«Кроме того, министерством прорабатывается вопрос по созданию информационной базы “Единый кадастр”, составной частью которой будет база данных по правам на недвижимость», — добавил министр.