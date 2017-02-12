Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
«Живой Кен» не может нормально дышать
Лицо с обложки: как Хиллари Клинтон выглядела 19 лет назад
Налог на имущество повысили: сколько будем платить за квартиру?
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку
7 вещей, которым американкам стоит поучиться у русских мам
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
Как сэкономить на платежах ЖКХ до 50%
Разведка ДНР сообщила об огромных потерях армии Украины – СМИ
Идет бой: СМИ о танковом прорыве ВСУ на Донбассе
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Миллиардер просит Трампа помочь забрать у Путина кольцо – СМИ
Убит Гиви: минобороны ДНР раскрывает подробности
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
8Бабочки из шрамов
19:52 (мск), источник: Prokazan.ru

«Неправильно прочитали документ»: Минниханову объяснили рост платы за общедомовые нужды

Президент Татарстана Рустам Минниханов на совещании прокомментировал информацию о повышении стоимости платы за общедомовые нужды, заявив, что нет никаких для этого причин, передает пресс-служба правительства РТ.

Тему начал глава Минстроя РТ Ирек Файзуллин, который напомнил, что с начала года плата за общедомовые нужды исключается из коммунальных и переходит в жилищные услуги. На этом фоне в Татарстане отмечены случаи превышения счетов за ОДН.

 — Там, где это произошло, просто неправильно прочитали документ, который выпустил тарифный комитет. При расчете за электроэнергию не применяются площади подвалов и чердаков. Когда они будут исключены, то все придёт в норму. Поэтому всем у кого отмечено превышение счетов, необходимо провести перерасчет, — заявил министр.

Обращаясь к главам муниципалитетов, Минниханов поручил фиксировать все случаи повышения оплат за услуги ЖКХ и незамедлительно на них реагировать.

 — Мне поступает много обращений на этот счет. Уверен, в основном они связаны с недопониманием или какими-то арифметическими ошибками. Но никаких причин для увеличения общей совокупности платежей нет, — отреагировал Рустам Минниханов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Появилось видео огненного ДТП под Казанью, где погибли два дальнобойщика
Штайнмайер стал 12-м президентом Германии
В Белоруссию прибыли первые туристы без виз
Определена причина отравления пассажиров в аэропорту Гамбурга
Шипулин остался без медали в гонке преследования на ЧМ
Очевидцы сообщили о падении вертолета в озеро на Алтае
Противники передачи Исаакия РПЦ окружили собор живым кольцом
Опубликованы данные о минимальных зарплатах в Евросоюзе
Спорт
ЧМ по биатлону: подвиг Домрачевой, прорыв Старых В женской гонке преследования состоялось долгожданное возвращение королевы: трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева закончила дистанцию с серебряной медалью
Авто
Кто украл дизайн у Лада: три легковушки и грузовик Свершилось: теперь не российские дизайнеры копируют иномарки, а наоборот — во всяком случае, такого мнения придерживаются фанаты «Лады»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Ностальгические американские комедии, по которым мы скучаем Эти комедии принято называть глупыми, плоскими, пошлыми, а то и просто безумными, однако без них сложно представить 90-е годы. Признаться, им и сегодня сложно найти замену — и именно поэтому мы по ним скучаем.
Недвижимость
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
Как сэкономить на платежах ЖКХ до 50%
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
Леди
Какие украшения войдут в моду в этом году (фото) Российские дизайнеры украшений и трендсеттеры рассказали «Леди Mail.Ru» о ювелирных трендах, а заодно о своих фаворитах.
Дети
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей Сын телеведущей стал копией своего папы.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь