«Неправильно прочитали документ»: Минниханову объяснили рост платы за общедомовые нужды

Тему начал глава Минстроя РТ Ирек Файзуллин, который напомнил, что с начала года плата за общедомовые нужды исключается из коммунальных и переходит в жилищные услуги. На этом фоне в Татарстане отмечены случаи превышения счетов за ОДН.

— Там, где это произошло, просто неправильно прочитали документ, который выпустил тарифный комитет. При расчете за электроэнергию не применяются площади подвалов и чердаков. Когда они будут исключены, то все придёт в норму. Поэтому всем у кого отмечено превышение счетов, необходимо провести перерасчет, — заявил министр.

Обращаясь к главам муниципалитетов, Минниханов поручил фиксировать все случаи повышения оплат за услуги ЖКХ и незамедлительно на них реагировать.