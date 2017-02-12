Антон Алиханов: «В 2018 году мы полностью станем энергонезависимыми»

На вопрос, остается ли приоритетным для региона вопрос энергетической безопасности, врио губернатора области ответил:

— У нас строятся дополнительные генерации, которые позволят нам существовать в изолированном режиме. Даже если наши партнеры реализуют свою идею о выходе из единого энергетического кольца. Мы здесь находимся в графике. Правительство РФ соответствующие графики утвердило. Выделило огромные беспрецедентные объемы финансирования. Это порядка 100 млрд рублей на строительство вот этой генерации. Порядка 20 млн рублей — на замену сетевого хозяйства.