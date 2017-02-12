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19:46 (мск), источник: Sputnik.md

Молдавский лей скачет: что ждет нацвалюту

КИШИНЕВ, 12 фев — Sputnik. Национальная валюта Молдовы продолжает скачки к доллару и евро. Официальный курс молдавского лея к доллару, установленный Нацбанком республики на понедельник, 13 февраля, составляет 19,98 лея, уступив 4 бана У евро нацвалюта, наоборот, отыграла 2 бана, установившись на отметке в 21,26 лея.

Источник: Sputnik.md

Если метания к доллару у молдавского лея оказались не такими ярковыраженными, то колебания к евро были более ощутимыми. На 1 января этого года «американец» стоил 19,98 лея, а «европеец» — 20,88 лея. Первый месяц этого года национальная валюта завершила незначительным укреплением как доллару, так и к евро. Февраль лей начал с существенного проседания к евро и незначительного отыгрыша у доллара. В прочем, за две недели нацвалюта не только отвоевала у евро утраченные позиции, но и ушла в плюс.

В проекте госбюджета на текущий год отмечено, что на 2017−2019 годы прогнозируется легкое обесценивание национальной валюты. Так, средний обменный курс будет варьироваться от 20 леев в 2017 году до 21,7 лея за один доллар США в 2019 году.

Менять или не менять?

Из-за ежедневных скачков нацвалюты многие задаются вопросом, в чем хранить сбережения и стоит ли менять леи. Экономические эксперты считают, что населению незачем пытаться играть на валютных колебаниях при отсутствии специализированных навыков и знаний. Специалисты советуют тем, кто не располагает крупными суммами, пока ничего менять не стоит. А имеющиеся сбережения экономисты предлагают вкладывать в депозиты. Традиционный инструмент сохранности средств — разделение их на три типа депозитов — в леях, долларах и евро. Это может подстраховать от вероятных валютных колебаний.

Как лей закончил 2016 год?

На старте 2016 года американская валюта располагалась на отметке в 19,65 лея, а европейская — 21,47 лея. По данным Минэкономики республики, за год лей обесценился к доллару на 1,6%. А к евро нацвалюта укрепилась на столько же. Что повлияло на такую динамику? Среди основных факторов, которые выделяю специалисты министерства, спад экспорта и денежных переводов граждан Молдовы из-за границы. Среди других причин, сказавшихся на внутреннем валютном рынке, эксперты выделяют скачки доллара на международных площадках и жесткую денежно-кредитную политику Нацбанка республики.

На начало 2015 года американский доллар стоил 15,61 лея, а евро — 18,99 лея. Рекордный курс был зафиксирован 18 февраля 2015 года: доллар — 20,99 лея, а евро — 24,01 лея.

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