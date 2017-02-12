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19:31 (мск), источник: Sputnik.by

Очереди из фур на границе с Литвой значительно увеличились

МИНСК, 12 фев — Sputnik. Очереди из грузовых автомобилей на белорусско-литовкой границе продолжают расти вечером в воскресенье вечером, свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета (ГПК) Беларуси.

Источник: Sputnik.by

Фуры начали скапливаться на литовском направлении в конце недели. Днем 12 февраля их количество достигало 330. Сейчас же, по данным ГПК на 18:00, в четырех пунктах пропуска их количество достигает 415:

«Котловка» — 90 фур «Каменный Лог» — 190 «Бенякони» — 99 «Привалка» — 36.

На латвийском направлении по 50 большегрузов стоят в «Григоровщине» и «Урбанах». Сложная обстановка на границе с Польшей: в «Брузгах» — 50 фур, в «Берестовице» — 23, в «Козловичах» — 20.

Что касается легковых автомобилей, водители могут спокойно пересечь границу в любом пункте пропуска.

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