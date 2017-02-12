В Австрии открылся первый биткоин-банк

Для того, чтобы произвести обмен в банке, необходимо иметь специальный биткоин-адрес, состоящий из 27−34 латинских букв и цифр, своего рода электронный почтовый ящик для получения и отправки цифровой валюты. Клиентам гарантируется полная анонимность всех транзакций, поскольку адрес не регистрируется.

Биткоин-банк открыл блокчейн-стартап из Берлина BitTrust. Управляющий директор компании Магдалена Исбрандт отметила, что операции с цифровой валютой проходят намного быстрее, безопаснее и без посредников, то есть деньги можно отправить напрямую от одного человека к другому.

В свою очередь, глава ассоциации Bitcoin Austria Андреас Петерсон рассказал, что анонимность — это главное преимущество криптовалюты: «Если я плачу биткоинами, то получаю приватность и безопасность. Никто не получает данные моей банковской карты».