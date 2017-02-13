В Украине дорожает хлеб

Будет расти цена на хлеб и дальше, потому что с февраля для промышленности подорожали и газ, и электричество. Вместе они добавили около 5% к себестоимости хлеба.

С начала осени цены на муку выросли на 10%.

Также на себестоимость производства хлеба повлияло повышение минимальной зарплаты от 1 января 2017 вдвое — до 3,2 тыс. грн. Налоги на нее за каждого работника пекарни выросли почти вдвое.

«Украинский прибавит в цене 50−55 копеек. Батон — копеек 40 К сожалению, будет дорожать и сдоба — плюс около 10%. Но производитель вынужден это делать, иначе просто не выживет», — отметил аграрный эксперт Денис Марчук.

На цену хлеба повлияли отмены льгот для сельхозпроизводителей. Это еще плюс 20% к цене на хлеб.

«Эксперты говорят, что стоимость хлеба будет расти, пока не достигнет европейского уровня — это около 17 грн за буханку. Но даже при нынешних ценах на дешевый социальный хлеб, украинский врач может купить почти 700 буханок за зарплату. А польский врач — 1,3 тысячи “своих” хлебов. Вот и получается, что украинский хлеб уже дороже европейского», — сообщает «ТСН. Тиждень».

За первую половину октября 2016 года пшеничный хлеб из муки высшего сорта вырос в цене на 6 копеек, а ржаной и ржано-пшеничный — на 5 копеек.

В 2015—2016 Украина стала лидером по экспорту муки, отгрузив 344 тыс тонн.

Ранее Кабинет Министров Украины временно отменил регулирование цен на продукты питания в рамках эксперимента, по итогам которого будет принято решение об окончательной отмене, ограничения или восстановлении регулирования.

Минимальную цену на белый сахар и сахарную свеклу Кабинет министров повысит с 1 сентября 2017 года.