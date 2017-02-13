Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
Украина решила заплатить за дружбу с США
Авария, ущерб от которой составил от $122 млрд до $235 млрд
Что чувствует человек в момент смерти: ученые нашли объяснение
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
Первым делом — самолеты: история «Аэрофлота» в плакатахРекламные материалы «Аэрофлота» советской эпохи, позволяющие заглянуть в прошлое
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями
Анна Седокова ждет третьего ребенка
Фельдшера скорой пытались заставить станцевать стриптиз
Известная актриса найдена мертвой в своей квартире
РФ выставила один корабль против армады НАТО в Черном море - СМИ
СМИ: Киев рассекретил данные о погибших в Донбассе
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
Девять продуктов, которые утоляют жажду
5 привычек, которые отбирают у вас молодость
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
20Ситуация на юго-востоке Украины
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
01:09 (мск), источник: Ipress.ua

В Украине дорожает хлеб

Стоимость социального белого батона за зиму добавила уже 20%, говорится в сюжете «ТСН. Тиждень». Подорожал и черный хлеб.

Источник: Ipress.ua

Будет расти цена на хлеб и дальше, потому что с февраля для промышленности подорожали и газ, и электричество. Вместе они добавили около 5% к себестоимости хлеба.

С начала осени цены на муку выросли на 10%.

Также на себестоимость производства хлеба повлияло повышение минимальной зарплаты от 1 января 2017 вдвое — до 3,2 тыс. грн. Налоги на нее за каждого работника пекарни выросли почти вдвое.

«Украинский прибавит в цене 50−55 копеек. Батон — копеек 40 К сожалению, будет дорожать и сдоба — плюс около 10%. Но производитель вынужден это делать, иначе просто не выживет», — отметил аграрный эксперт Денис Марчук.

На цену хлеба повлияли отмены льгот для сельхозпроизводителей. Это еще плюс 20% к цене на хлеб.

«Эксперты говорят, что стоимость хлеба будет расти, пока не достигнет европейского уровня — это около 17 грн за буханку. Но даже при нынешних ценах на дешевый социальный хлеб, украинский врач может купить почти 700 буханок за зарплату. А польский врач — 1,3 тысячи “своих” хлебов. Вот и получается, что украинский хлеб уже дороже европейского», — сообщает «ТСН. Тиждень».

За первую половину октября 2016 года пшеничный хлеб из муки высшего сорта вырос в цене на 6 копеек, а ржаной и ржано-пшеничный — на 5 копеек.

В 2015—2016 Украина стала лидером по экспорту муки, отгрузив 344 тыс тонн.

Ранее Кабинет Министров Украины временно отменил регулирование цен на продукты питания в рамках эксперимента, по итогам которого будет принято решение об окончательной отмене, ограничения или восстановлении регулирования.

Минимальную цену на белый сахар и сахарную свеклу Кабинет министров повысит с 1 сентября 2017 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Британская киноакадемия объявила победителей премии BAFTA
Опубликован список находившихся на борту вертолета Robinson
КНДР объявила об успешном запуске баллистической ракеты
Украинский депутат рассказал, почему в Раде происходят драки
Мерил Стрип вновь выступила с критикой Дональда Трампа
В Белоруссию прибыли первые туристы без виз
Туркмения выбрала президента на семь лет
СМИ сообщили о ранении главаря ИГ аль-Багдади
Спорт
ЧМ по биатлону: подвиг Домрачевой, прорыв Старых В женской гонке преследования состоялось долгожданное возвращение королевы: трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева закончила дистанцию с серебряной медалью
Авто
Кто украл дизайн у Лада: три легковушки и грузовик Свершилось: теперь не российские дизайнеры копируют иномарки, а наоборот — во всяком случае, такого мнения придерживаются фанаты «Лады»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Ностальгические американские комедии, по которым мы скучаем Эти комедии принято называть глупыми, плоскими, пошлыми, а то и просто безумными, однако без них сложно представить 90-е годы. Признаться, им и сегодня сложно найти замену — и именно поэтому мы по ним скучаем.
Недвижимость
Персиковый цвет в интерьере: как применить
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
В Москве раскрыли схему мошенничества с капремонтом
В московских подъездах установят тысячи видеокамер
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей Сын телеведущей стал копией своего папы.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь