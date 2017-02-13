Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Путин рассказал, к чему приведет отмена виз в Европу для Украины
Глава ДНР: "Нас вынуждают отомстить за Мишку, начать наступление"
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
В ДНР взорвали командира батальона «Сомали» Гиви Подробности, первые версии убийства, видео из Донецка
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями
Анна Седокова ждет третьего ребенка
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
Как сэкономить на платежах ЖКХ до 50%
Реакция депутата: Украину отдают под эффективный контроль России
Идет бой: СМИ о танковом прорыве ВСУ на Донбассе
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Девять продуктов, которые утоляют жажду
5 привычек, которые отбирают у вас молодость
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
9Колесница для королевских похорон
9Самый грязный город в мире
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
05:09 (мск), источник: AmurMedia.ru

Хабаровские электрические сети подключают резидентов ТОСЭР

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения компания «ДРСК» провела реконструкцию.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 13 февраля, AmurMedia.

ООО «Хабаровский трубный завод», являющийся резидентом территории опережающего развития «Хабаровск», подключен к сетям Дальневосточной распределительной сетевой компании (АО «ДРСК»). Чтобы обеспечить бесперебойное электроснабжение производственного корпуса (ТОСЭР Ракитное), филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» провел реконструкцию ПС 35/6 кВ «Ильинка» с заменой ячейки 6 кВ, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети».

Отметим, что на сегодняшний день ведется работа по технологическому присоединению к электросетям резидента площадки «Ракитное», в частности, завода по вторичной переработке лома цветных металлов (ТОСЭР «Хабаровск»). В рамках этого же ТОСЭР Хабаровские электрические сети занимаются обеспечением электроснабжения аэровокзального комплекса международного аэропорта Хабаровска и коммерческой зоны. Для ТОСЭР «Комсомольск» ведется оснащение энергоинфраструктурой площадки «Амурлитмаш» — все необходимые мероприятия энергокомпанией произведены в полном объеме.

— Что касается ТОСЭР «Комсомольск», то стоит отметить, что в 2017 году одна из ключевых ее площадок — «Парус» — также будет обеспечена всей необходимой инфраструктурой для бесперебойного электроснабжения. Для этого в рамках заключенного между ХЭС и АО «Корпорация развития Дальнего Востока» договора планируется построить четыре линии электропередачи 10 кВ от ПС 220 кВ «Парус» до объектов заявителя. Мощность по заявке составляет порядка 9 МВт, что позволит подключить как крупные, так и мелкие промышленные предприятия, — комментирует директор хабаровского филиала АО «ДРСК» Александр Бакай.

Напомним, ДРСК реализует мероприятия по оснащению объектами электроэнергетики площадок ТОСЭР в Хабаровском, Приморском крае, ЕАО и Амурской области.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Шуточную свадебную регистрацию проведут в городе Юности ко Дню святого Валентина
США, Япония и Южная Корея требуют экстренного созыва СБ ООН
Опубликован список находившихся на борту вертолета Robinson
Украинский депутат рассказал, почему в Раде происходят драки
Мерил Стрип вновь выступила с критикой Дональда Трампа
В Белоруссию прибыли первые туристы без виз
Дэвид Боуи посмертно получил три премии «Грэмми»
СМИ сообщили о ранении главаря ИГ аль-Багдади
Спорт
С Фуркадом помирились. Осталось его обогнать По итогам 5 гонок ЧМ в активе сборной России — одна бронза и примирение с Фуркадом
Авто
Кто украл дизайн у Лада: три легковушки и грузовик Свершилось: теперь не российские дизайнеры копируют иномарки, а наоборот — во всяком случае, такого мнения придерживаются фанаты «Лады»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Ностальгические американские комедии, по которым мы скучаем Эти комедии принято называть глупыми, плоскими, пошлыми, а то и просто безумными, однако без них сложно представить 90-е годы. Признаться, им и сегодня сложно найти замену — и именно поэтому мы по ним скучаем.
Недвижимость
Персиковый цвет в интерьере: как применить
Государство застрахует всех дольщиков
Как сэкономить на платежах ЖКХ до 50%
В Москве с молотка продадут машино-места и гаражи
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей Сын телеведущей стал копией своего папы.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь