Хабаровские электрические сети подключают резидентов ТОСЭР

Хабаровск, 13 февраля, AmurMedia.

ООО «Хабаровский трубный завод», являющийся резидентом территории опережающего развития «Хабаровск», подключен к сетям Дальневосточной распределительной сетевой компании (АО «ДРСК»). Чтобы обеспечить бесперебойное электроснабжение производственного корпуса (ТОСЭР Ракитное), филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» провел реконструкцию ПС 35/6 кВ «Ильинка» с заменой ячейки 6 кВ, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети».

Отметим, что на сегодняшний день ведется работа по технологическому присоединению к электросетям резидента площадки «Ракитное», в частности, завода по вторичной переработке лома цветных металлов (ТОСЭР «Хабаровск»). В рамках этого же ТОСЭР Хабаровские электрические сети занимаются обеспечением электроснабжения аэровокзального комплекса международного аэропорта Хабаровска и коммерческой зоны. Для ТОСЭР «Комсомольск» ведется оснащение энергоинфраструктурой площадки «Амурлитмаш» — все необходимые мероприятия энергокомпанией произведены в полном объеме.

— Что касается ТОСЭР «Комсомольск», то стоит отметить, что в 2017 году одна из ключевых ее площадок — «Парус» — также будет обеспечена всей необходимой инфраструктурой для бесперебойного электроснабжения. Для этого в рамках заключенного между ХЭС и АО «Корпорация развития Дальнего Востока» договора планируется построить четыре линии электропередачи 10 кВ от ПС 220 кВ «Парус» до объектов заявителя. Мощность по заявке составляет порядка 9 МВт, что позволит подключить как крупные, так и мелкие промышленные предприятия, — комментирует директор хабаровского филиала АО «ДРСК» Александр Бакай.

Напомним, ДРСК реализует мероприятия по оснащению объектами электроэнергетики площадок ТОСЭР в Хабаровском, Приморском крае, ЕАО и Амурской области.