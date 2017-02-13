Хабаровские электрические сети подключают резидентов ТОСЭР
Для обеспечения бесперебойного электроснабжения компания «ДРСК» провела реконструкцию.
Для обеспечения бесперебойного электроснабжения компания «ДРСК» провела реконструкцию.
Хабаровск, 13 февраля, AmurMedia.
ООО «Хабаровский трубный завод», являющийся резидентом территории опережающего развития «Хабаровск», подключен к сетям Дальневосточной распределительной сетевой компании (АО «ДРСК»). Чтобы обеспечить бесперебойное электроснабжение производственного корпуса (ТОСЭР Ракитное), филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» провел реконструкцию ПС 35/6 кВ «Ильинка» с заменой ячейки 6 кВ, сообщили ИА AmurMedia в
Отметим, что на сегодняшний день ведется работа по технологическому присоединению к электросетям резидента площадки «Ракитное», в частности, завода по вторичной переработке лома цветных металлов (ТОСЭР «Хабаровск»). В рамках этого же ТОСЭР Хабаровские электрические сети занимаются обеспечением электроснабжения аэровокзального комплекса международного аэропорта Хабаровска и коммерческой зоны. Для ТОСЭР «Комсомольск» ведется оснащение энергоинфраструктурой площадки «Амурлитмаш» — все необходимые мероприятия энергокомпанией произведены в полном объеме.
— Что касается ТОСЭР «Комсомольск», то стоит отметить, что в 2017 году одна из ключевых ее площадок — «Парус» — также будет обеспечена всей необходимой инфраструктурой для бесперебойного электроснабжения. Для этого в рамках заключенного между ХЭС и АО «Корпорация развития Дальнего Востока» договора планируется построить четыре линии электропередачи 10 кВ от ПС 220 кВ «Парус» до объектов заявителя. Мощность по заявке составляет порядка 9 МВт, что позволит подключить как крупные, так и мелкие промышленные предприятия, — комментирует директор хабаровского филиала АО «ДРСК» Александр Бакай.
Напомним, ДРСК реализует мероприятия по оснащению объектами электроэнергетики площадок ТОСЭР в Хабаровском, Приморском крае, ЕАО и Амурской области.